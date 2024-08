L’homme le plus sifflé de ces Jeux olympiques arrive malgré tout à peser sur les rencontres éliminatoires des JO Paris 2024. Après une bonne copie en quelques minutes contre le Brésil, Joel Embiid a sorti l’arsenal offensif et la polyvalence défensive pour aider les siens à revenir contre la Serbie.

On le sait, Joel Embiid n’est jamais le dernier à rater les oppositions contre Nikola Jokic pour des petits pépins physiques. Cette fois encore, on a eu droit à quelques rumeurs d’absence pour le Jojo contre la Serbie, mais Embiid a bien pris place sur le parquet à l’entre-deux et n’a pas joué à moitié. Après un premier quart-temps discret, le pivot ouvre vraiment les hostilités dans le second quart avec sept points dont un énorme poster dunk sur un pauvre Serbe, après avoir fait sauter le Joker comme un lapin ligne de fond. Au-delà du scoring, il y a du rebond, de la défense bien intensive et pas trop de flopping. Le Jojo qu’on aime voir. Et on a encore du longue distance et du tomar dans le troisième quart.

Dans le quatrième, quand les Américains enclenchent le gros comeback, Joel Embiid envoie les gros fade-away et les paniers avec la faute pour permettre aux siens de revenir au contact. Le cinq est clairement meilleur quand Joel est là à la place de la rotation Bam Adebayo – Anthony Davis, et c’est bien The Process qui joue la plupart du quatrième quart-temps. Encore pas au niveau de son grand rival Nikola en terme de playmaking, de gestion et de choix, Joel a tout de même été un des trois meilleurs américains ce soir. On connaît une direction d’équipe nationale qui ne regrette probablement pas d’avoir envoyé les papiers pour faire naturaliser Joel.

On dirait bien que Jojo a compris que l’arbitrage serait différent en FIBA par rapport à la NBA. Fini les conneries à flopper, maintenant c’est efficacité. Malgré les sifflets et le triple MVP à se coltiner, Joel Embiid continue son petit bonhomme de chemin dans ces Jeux olympiques et réussit à être efficace avec Team USA. Maintenant, il reste les Français à affronter, et quelque chose nous dit que l’accueil qui sera réservé au Process en finales sera mé-mo-rable.

