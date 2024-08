JO Paris 2024 : la France à l’honneur dans les sports collectifs !

La France et les sports collectifs, c’est une belle histoire d’amour pendant ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Nos équipes tricolores peuvent rêver d’or dans pas mal de disciplines !

Si vous suivez le basket-ball, le football, le handball ou le volley, alors vous êtes forcément au courant que votre équipe préférée va jouer la médaille d’or. Pour l’instant, ça n’est pas moins de quatre équipes tricolores qui sont qualifiées dans ces disciplines très suivies dans tout l’Hexagone.

🚨 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗦𝗢𝗥𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 :

⚽️ Football (masculin)

🏐 Volleyball (masculin)

🤾 Handball (féminin)

🏀 Basketball (masculin)

🏀⏳ Basketball (féminin)

En cas de victoires, les Bleus pourraient… pic.twitter.com/TPGEStgtpQ

— Actu Foot (@ActuFoot_) August 8, 2024

Les footballeurs, les volleyeurs, les handballeuses et les basketteurs Français vont tous jouer en finale, respectivement contre l’Espagne, la Pologne, la Norvège et les Etats-Unis. En attendant la demi-finale des basketteuses contre la Belgique ce vendredi 9 août à 21h, on peut donc, potentiellement, avoir cinq équipes Françaises en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les sports collectifs. On dit quoi ? Que “c’est la France, frère”.