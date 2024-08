Le 200m a eu lieu à 20h30 ce soir pour les hommes, et si Noah Lyles était attendu au rendez-vous mais c’est finalement le Botswanais Letslie Tebogo qui repart avec la médaille d’or.

C’est un petit coup de tonnerre, Noah Lyles était le grandissime favori pour tracer tout le monde sur sa discipline de prédilection, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’Américain a été devancé par un Letslie Tebogo supersonique et par un autre Américain, Kenneth Bednarek, paré de son plus beau bandeau à la De’Aaron Fox !

Tebogo a mis une bourrasque à la concurrence, avec un vent légèrement favorable il termine en 19’46, ce qui est le cinquième meilleur chrono de l’histoire de la discipline derrière l’inévitable Usain Bolt (19’19 et 19’30), le Jamaïcain Yohan Blake (19’26) et Michael Johnson (19’32). Bednarek termine en 19’62, tandis que Lyles doit se contenter d’un chrono à 19’70.

#Paris2024 | 🇧🇼 TEBOGO CHAMPION OLYMPIQUE DU 200M 🔥🔥

Le Botswana remporte une médaille d’or grâce à Letsile Tebogo qui termine devant Kenneth Bednarek 🤩

Déception pour Noah Lyles qui prend la médaille de bronze 🥉

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/koFd5LFold

— francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024

Letslie Tebogho devient le premier athlète africain de l’histoire à s’imposer sur cette discipline aux Jeux Olympiques et rapporte la première médaille olympique de l’histoire de son pays, comme l’a fait la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred sur 100m quelques jours plus tôt. Le coureur de 21 ans a survolé cette épreuve et rentre dans l’histoire de la plus belle des manières après avoir dompté cette désormais fameuse piste mauve.

Noah Lyles ne réalisera pas le doublé après avoir remporté le 100m, il devra se contenter du bronze. Il a d’ailleurs été annoncé que l’Américain a contracté le COVID-19 peu avant la course. Asthmatique, le coureur a fait une crise peu après la course, au point d’être pris en charge par les médecins du Stade de France qui l’ont évacué sur une chaise roulante.

#Paris2024 | 🇺🇸 Noah Lyles pris d’une chrisme d’asthme 😳

Médaillé de bronze sur 200m, l’Américain en a peut-être terminé avec ces Jeux Olympiques de Paris 2024 😱

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/iqljwb9FrY

— francetvsport (@francetvsport) August 8, 2024