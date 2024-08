À 39 ans, LeBron James continue de repousser les limites du réel. Ce soir face à la Serbie, LBJ a envoyé un triple-double les doigts dans le pif.

LeBron James ne s’arrêtera donc jamais. Pour venir à bout de la Serbie en demi-finale de ces JO, LBJ a dû s’employer et a sorti les grands moyens. The Chosen One a envoyé un triple-double à 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.

LeBron James triple-double.

There’s only been four in Olympic history.

Alexander Belov in 1976

LeBron James in 2012

Luka Doncic in 2020

LeBron James in 2024

— HoopsHype (@hoopshype) August 8, 2024

C’est l’un des quatre seuls triple-doubles de l’histoire des Jeux Olympiques. Seuls Alexander Belov en 1976, Luka Doncic en 2021 et… LeBron James en 2012 avaient déjà réussi pareil exploit jusqu’alors. Captain LeMerica a donc littéralement réalisé 50% des triple-doubles dans l’histoire des JO, réalisez seulement la dinguerie de cette phrase.

Les anciens ont pris possession du rainté pour permettre à Team USA de se qualifier, non sans mal, pour la finale de ces Jeux. LBJ est tout simplement increvable et il vient encore de le prouver ce soir.