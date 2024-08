Vincent Collet s’attend à un grand Victor Wembanyama en finale des JO

Malgré quelques fulgurances dont il a le secret, Victor Wembanyama n’a pas encore eu son match référence aux JO de Paris 2024. Il n’en reste qu’un à jouer : la grande finale face à Team USA. Suivez notre regard…

Il y a quinze jours, on attendait tous les JO de Victor Wembanyama. Deux semaines plus tard, on attend toujours ce fameux “Victor Wembanyama Game”.

Même si le phénomène français est le leader statistique des Bleus, même s’il a sorti plusieurs actions d’alien, Wemby n’a pas encore dominé une rencontre sur 40 minutes comme il est capable de le faire. Pour le sélectionneur français Vincent Collet, ça peut être pour ce samedi soir.

“Sur les deux derniers matchs, il a été précieux sur les aspects défensifs et au rebond. Pour l’instant la réussite le fuit un peu. Il a eu beaucoup de bons tirs ce soir. Mais il reste un match. Ce type de joueur fait toujours un très grand match dans un tournoi. Comme il en reste qu’un, tant pis, c’est pour samedi [il sourit].” – Vincent Collet

Victor Wembanyama est sur le point de jouer le match le plus important de sa jeune carrière. Et peut-être le match le plus important de sa carrière tout court, le tout à seulement 20 piges. Une finale de Jeux Olympiques à la maison face à Team USA, il n’y a pas mieux. Tout simplement.

Est-ce que ce sera le moment choisi par Wemby pour prouver une fois de plus qu’il est bel et bien le présent et le futur du basket ? On le saura demain. Ce qui est certain en tout cas, c’est que les Bleus auront besoin d’un Wembanyama phénoménal pour avoir la moindre chance de réaliser le plus grand exploit de leur histoire !

__________

Source texte : Benoît Carlier (TrashTalk)