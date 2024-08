JO Paris 2024 – tennis de table : les Français gagnent le bronze contre le Japon !

Les pongistes Français sont tout simplement IMMENSES ! La bande à Felix et Alexis Lebrun ont décroché le bronze face au Japon, en tennis de table par équipe !

Que c’était dur pour Simon Gauzy et les frères Lebrun, qui se sont fait peur mais qui l’ont finalement emporté au bout du suspense avec la victoire de Félix Lebrun face à Hiroto Shinozuka sur le score de 3 sets à un. L’Equipe de France a remporté les deux premiers matchs avant de laisser filer les deux suivants.

OUIIIIIIIIIIIIII FÉLIX 🥹🥹🥹🥹🥹🥹

Médaille de bronze pour l’équipe de France ! 🥉

Alexis et Félix Lebrun, Simon Gauzy, vous êtes des cracks, merci pour les émotions et IMMENSE BRAVO 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

La matinée avait très bien commencé avec cette victoire de Simon Gauzy et Alexis Lebrun en quatre sets face à la paire Shinozuka-Togami. Félix Lebrun a ensuite renversé Tomokazu Harimoto après avoir été mené 1-0 puis 2-1.

Alexis Lebrun perd ensuite 3 sets à 1 contre Shunsuke Togami et permet au Japon d’entretenir l’espoir, au match suivant, Tomokazu Harimoto prend le meilleur sur Simon Gauzy et c’est donc sur Félix Lebrun que tous les espoirs reposent. Encore une fois, le crackito de Montpellier ne déçoit pas et domine Hiroto Shinozuka en quatre sets. Les Français sont médaillés de bronze, on n’a plus les mots pour ces joueurs. Félix Lebrun est d’ailleurs le premier pongiste tricolore à avoir deux médailles olympiques.

Et vous, vous faisiez quoi à 17 ans ?

🥹 LA DÉLIVRANCE

On a plus les mots pour décrire cette équipe.

Bravo les mecs, on vous aime. 💙🤍❤️

