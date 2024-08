Finale des JO : Joel Embiid prêt à répondre aux sifflets des fans français

Depuis le début des Jeux olympiques, Joel Embiid et le public français jouent à un jeu savoureux. Les fans huent copieusement le pivot de Team USA et des Sixers, lequel s’en amuse comme un enfant et multiplie les pitreries, tout en dominant les raquettes adverses. Et demain soir alors, ça va donner quoi ?

Joel Embiid aurait pu obtenir un passeport FIBA français, parait-il que ça n’est pas passé loin. Toujours esy-il qu’après moults rebondissements le pivot fait aujourd’hui partie de Team USA, et qu’il complète ainsi une équipe aux allures de cheat code. Depuis le début de la compétition, à Lille puis Paris, Jojo reçoit des tribunes des huées nourries, par des fans qui n’ont pas oublié le “retournement de veste” du joueur. A Lille, Joel Embiid a même titillé le public en leur proposant de faire encore plus de bruit, avant d’envoyer une énorme croûte comme on n’en fait que dans les arrière-boutiques des boulangeries.

Joel Embiid sur les sifflets et son chambrage à la dernière possession du match contre Porto Rico :

“J’ai toujours adoré ça. Beaucoup de gens pensent que c’est de la haine, je ne vois que de l’amour et du respect. […] J’ai déjà vu pire. J’ai joué dans des environnements plus… pic.twitter.com/7ZP8JSzxu4

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 3, 2024



Avant la finale de demain en tout cas, Joel Embiid sait qu’il devrait prendre cher de la part des fans de l’Équipe de France, mais il a prévu sa parade, à la Joel Embiid, comme toujours :

Joel Embiid, on what he expects from the French crowd tomorrow:

“They’re going to boo me, I’m going to go back at them and tell them to suck it.”

— Mike Finger (@mikefinger) August 9, 2024

“Ils vont me huer, je vais me présenter à eux et leur dire de me”… enfin bref vous avez compris

Joel Embiid n’est donc pas le spécialiste des alexandrins, et en réalité ça nous fait bien rire. Est-ce que ça fera rire les fans de l’Arena de Bercy demain ? Suspense, on vous racontera.