France – Allemagne : un pic d’audience à 8,9 millions de téléspectateurs sur France TV

Deux affiches alléchantes, des équipes de prestige dont notre formation tricolore : le cocktail idéal pour des audiences canon. France Télévisions, diffuseur gratuit des JO de Paris 2024, a indiqué ce vendredi avoir enregistré des nombres exceptionnels sur l’ensemble de la journée et un pic à près de 9 millions de téléspectateurs pendant France – Allemagne. Une réussite pour la balle orange.

Pouvait-on, d’un point de vue scénario, voir une meilleure histoire que celle de l’Équipe de France masculine lors de ces JO de Paris 2024 ? Une équipe d’abord au fond du trou, qui se retrouve dans l’esprit et le coeur pour éliminer coup sur coup deux nations majeures du tournoi de basketball. Un récit qui a séduit l’audimat français, et qui permet à France Télévisions d’enregistrer un pic à 8,9 millions de téléspectateurs pendant la victoire des Bleus face à l’Allemagne.

📈 #Audiences #Paris2024

🏅La🇫🇷dans le top 4 des médailles !🔥

Près de 30M tvsp ont suivi hier les Jeux sur les antennes @FranceTV

🏀 Pic à 8,9M sur France 2 pour la demi-finale de basket France-Allemagne

▶️À suivre #France2 #France3 https://t.co/JqV7mXAoWY#francetvparis2024 pic.twitter.com/P9hSPru4cR

— France TV Pro (@francetvpro) August 9, 2024

De manière globale, la présence des Jeux Olympiques à la maison et les exploits tricolores ont sans doute boosté l’intérêt du grand public pour l’événement. On ne peut d’ailleurs que se réjouir que le sport trouve un tel écho auprès de la population, en ayant l’espoir que cette passion éphémère ne devienne permanente pour des sports qui ont bien besoin de ça en France, et même ailleurs.

Source : France TV Pro