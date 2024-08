James Naismith et les jeux de 1936 – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Aujourd’hui : on parle basketball la venue de James Naismith aux jeux de Berlin en 1936.

Organisés en Allemagne, les JO de 1936 ont (histoire oblige) une bien triste réputation. Pourtant, cette date marque aussi le début du basket en tant que discipline olympique à part entière. Créateur de ce sport, James Naismith va assister au premier tournoi olympique à Berlin mais entre le voyage à organiser pour arriver jusqu’à la capitale allemande, l’accueil et le tournoi en lui-même (organisé en extérieur avec une finale sous la pluie et dans la boue), c’est une aventure particulièrement mouvementée pour le père de la balle orange. Un récit toujours aussi bien raconté par notre Pépère Castor local.