Vous pensiez que le feuilleton autour de la nationalité sportive de Joel Embiid était terminé, vous vous êtes trompés. Le pivot des Philadelphia Sixers a remis une pièce dans la machine en déclarant qu’il voudrait “peut-être” jouer les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 avec le Cameroun.

On ne s’attendait à rien et on a fortement été fatigués. Voilà des mois que les rumeurs autour de la nationalité sportive de Joel Embiid tournaient en rond et on pensait, enfin en avoir fini, lorsqu’il avait annoncé sa participation aux Jeux olympiques 2024 avec Team USA … mais non !

Interrogé par Ron Kroichick, le pivot des Philadelphia Sixers n’a pas assuré qu’il serait également de la partie américaine en 2028, bien au contraire :

“Paris est une belle ville et la prochaine édition c’est Los Angeles, ça pourrait être avec Team USA, ça pourrait être avec le Cameroun.”

Joel Embiid on Olympics: “It’s been a good experience. It’s been a grind, being away from home and family for a few weeks. But the group of guys we have made it easy. Paris is a great city and the next one is LA. It might not be with Team USA, it might be with Cameroon.”

— Ron Kroichick (@ronkroichick) August 9, 2024

Techniquement, c’est possible. Selon l’article 3-22 de la FIBA, il en a le droit si c’est pour “favoriser le développement du basket-ball” dans un nouveau pays. Il doit également, avoir un passeport valide, obtenir l’approbation de la FIBA et de la fédération du nouveau pays. Enfin, il ne doit pas avoir joué pour une autre équipe nationale dans une compétition de haut niveau lors des trois années précédentes.

De ce fait, Joel Embiid ne pourra pas jouer la Coupe du Monde 2027 et doit également espérer la qualification du Cameroun pour les TQO de 2028, sans lui.

Ce qui est sûr c’est qu’au vu de sa relation avec le public et les médias français, il ne portera pas de maillot tricolore à Los Angeles.

Source texte : Ron Kroichick / Basket News