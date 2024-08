Plusieurs joueurs Français et Américains se sont déjà croisés en finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et vont se recroiser à Paris ce soir. Des CV qui pèsent !

Un grand nombre des joueurs de Tokyo 2021 sera encore dans l’effectif tricolore aujourd’hui. On pense notamment aux incontournables Evan Fournier et Rudy Gobert, qui avaient été les deux principales armes françaises pour contenir au mieux les assauts de Team USA. Le capitaine Nicolas Batum, toujours présent en EDF, était évidemment déjà au Japon pour défendre les chances de médailles françaises et voudra gratter l’or aujourd’hui.

Guerschon Yabusele était déjà dans le cinq majeur à l’époque et faisait déjà un taf monstre dans la raquette. Et si Nando De Colo était titulaire en 2021, il est aujourd’hui un joueur de banc mais nul doute que sa présence en tant que joueur expérimenté est très utile. Sur le banc tricolore, on retrouvait également les meneurs Frank Ntilikina et Andrew Albicy

Côté étazunien, on retrouve l’inévitable Kevin Durant, qui avait tellement fait mal à la défense française avec ses 29 points. L’ailier des Suns, toujours présent avec Team USA, tentera de gratter son quatrième titre olympique avec les Etats-Unis. Il sera accompagné de son coéquipier à Phoenix, Devin Booker, qui n’avait pas été excellent et voudra se rattraper pour cette fois-ci jouer un rôle.

Jayson Tatum et Jrue Holiday seront encore là également. S’ils étaient adversaire à l’époque en jouant respectivement pour les Celtics et les Bucks, ils sont désormais coéquipiers à Boston. L’attaque du premier et la défense du deuxième causeront encore probablement bien des soucis aux Bleus. Tout comme Bam Adebayo, le pivot du Heat, qui sera chargé de contenir Victor Wembanyama sous les panneaux.

Un air de revanche flottera à Bercy entre ces joueurs. La motivation devrait être grande quoi qu’il arrive, et chacun voudra prendre le meilleur sur l’autre. Réponse tout à l’heure !