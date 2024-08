JO Paris 2024 : Nando De Colo, la dernière d’un taulier des Bleus

Comme Nicolas Batum, Nando De Colo mettra fin à son aventure en Bleus à l’issue du tournoi olympique. Face à Team USA ce soir (21h30), le joueur de l’ASVEL peut donc finir avec une médaille d’or autour du cou. Une fin magnifique pour un grand bonhomme du basket français.

La retraite internationale de Nicolas Batum attire tous les projecteurs mais on n’oublie pas non plus qu’un autre grand tricolore s’apprête à tirer sa révérence avec le maillot au coq.

Nando De Colo (37 ans) vit lui aussi ses derniers moments en Bleus, avec déjà une médaille assurée et peut-être même la plus belle ce soir si les choses se passent bien pour la France.

Arrivé dans le dernier virage de sa carrière, Nando De Colo n’est plus le super joueur qu’il était il y a encore quelques saisons, mais ses accomplissements avec les Bleus ne peuvent être oubliés. Oui, De Colo ne joue plus beaucoup au sein du groupe de Vincent Collet, mais c’est quelqu’un qui a tant apporté pour ce maillot par le passé.

Parmi les 12 présents aux Jeux olympiques, c’est lui qui a le plus d’ancienneté. En fait, c’est le seul du groupe à avoir joué pour un autre coach que Vincent Collet en Bleus. Présent chez les tricolores depuis 2008, Nando De Colo a cumulé plus de 200 sélections avec la France (ils ne sont que 8 à avoir atteint ce nombre), avec de nombreux moments forts.

Il y a la victoire à l’EuroBasket 2013 bien sûr, l’argent aux JO de 2020 mais aussi des grands matchs qui portent sa marque comme sa perf face à la Serbie en 2015 pour assurer le bronze à domicile, ou encore son money time bouillant face à Team USA au Mondial 2019, sans oublier ses 25 points face à la Slovénie en 2021 pour envoyer les Bleus de nouveau en finale olympique. Il y a eu des chantiers de la part du combo guard et pas qu’un peu.

Un très grand monsieur de la balle orange en France donc, qui pourra s’offrir une sortie par la très grande porte ce soir, victoire ou non. On ne le verra peut-être pas beaucoup sur le terrain mais s’il y va, ça sera pour tout donner, comme toujours depuis qu’il a enfilé le maillot bleu pour la première fois.