La France a rendez-vous avec son histoire en Finale des JO Paris 2024. Après être passés tout près de défaire les Américains en Finale à Tokyo en 2021, les Français retrouvent cette fois une équipe bien plus complète et impressionnante, tandis que les cadres de l’EDF ont vieilli. Réalistiquement, existe-t-il un espoir ? Nous on pense que oui.

🇺🇸 95 🇷🇸 91

Les Avengers ont eu très très très peur mais ça passe ! La Serbie a fait 35 minutes en tête mais à la fin c’est Team USA qui gagne.

Un instant-classic du basket FIBA !

La France affrontera les États-Unis en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Oui, oui, oui, oui, oui. Oui en face, c’est LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid et Cie. C’est indéniable, cette équipe de Team USA est l’une des plus impressionnantes jamais constituée. Soyons honnêtes, les Américains gagnent les match-ups sur tous les postes face à la France, sans parler des remplaçants. Le banc de Team USA, c’est la fosse des Mariannes quand le nôtre relève plus de l’étang de la Planchette. Mais à TrashTalk, on se dit quand même qu’on a nos chances de renverser l’ogre américain.

______

Car croyez-le ou non, cette équipe américaine a quelques failles. Prenez les meilleurs joueurs de Team USA sur le tournoi et faites la moyenne d’âge. Indice, ce sont ceux qui ont déjà été MVP (LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid). Allez-y, faites-le. Qu’est-ce qu’on obtient ? Quasiment 36 balais. Ce sont les anciens qui ont porté les espoirs américains jusqu’ici, et nous on dit qu’après un match contre les Serbes où ils ont TOUT donné, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir plus d’erreurs que d’habitude, donc des failles à exploiter.

Maintenant, la deuxième chose : il faut cesser le complexe d’infériorité par rapport à Team USA. Arrêtons de les aduler, de leur donner ce statut d’équipe imbattable quand ils sont au complet. Les Serbes sont très forts, ils ont défait les Français en prépa, mais le niveau de notre équipe de France n’est peut-être pas si loin du leur (certes en attaque on est loin, mais au global pas sûr). Et ces Serbes, ils sont passés à un tir à 3-points ouvert de faire tomber l’Amérique. Oui, cette équipe de France est forte. On n’arrive pas à deux Finales olympiques de suite par hasard. L’assise défensive, l’intensité et les qualités athlétiques démontrées lors des deux derniers matchs sont autant de raisons d’être optimistes. On a aussi un tas de joueurs expérimentés, qui connaissent bien la NBA et certains des tout meilleurs joueurs d’EuroLeague, que les Américains connaissent peu. Et on n’a même pas encore parlé de l’as de l’Equipe de France : Victor Wembanyama.

Comme l’a dit Vincent Collet, Wemby n’a pas encore fait de grand match sur ces JO. Et si ça tombait sur les ‘ricains ? L’Alien est le facteur X ultime, un joueur tellement unique et talentueux que même avec Anthony Davis, Bam Adebayo et Joel Embiid, il peut faire de grosses dingueries. La dernière rencontre entre Wemby et le Process ne s’était pas bien déroulée, avec un Joel Embiid qui envoyait 70 pions en 36 minutes sur un Victor Wembanyama impuissant. Mais aujourd’hui est un autre jour. Les Français vont bénéficier du soutien inconditionnel du public et on sait que si quelques-uns de nos joueurs sortent le match de leur vie, alors les nôtres pourront faire frémir le géant américain.

______

On ne va pas faire les acteurs, bien sûr que nous arrivons en outsider dans cette finale des JO Paris 2024. Mais les Français, au moins, joueront sans la pression, et ce n’est pas le cas de tout le monde. Face à un groupe de Team USA qui montre quelques signes de fébrilité, avec notamment le temps de jeu de certains qui font poser des questions (coucou Jayson Tatum), on se dit qu’en poussant les Américains dans leurs tout derniers retranchements, on peut arriver à faire exploser le collectif des Etats-Unis.

Au final, à combien on estime nos chances ? Allez, disons 15%. C’est toujours mieux que 0, non ?