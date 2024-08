La France s’apprête à défier Team USA en finale des Jeux Olympiques pour la deuxième saison consécutive, et ce match sera quoi qu’il arrive le dernier de Nicolas Batum avec l’Equipe de France.

Il a déjà prévenu à plusieurs reprises, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont la dernière compétition internationale que va disputer Batman sous le maillot des Bleus. Toujours présent avec l’EDF pendant les étés, Nico Batum a connu des fortunes diverses. Tout récemment par exemple, l’Euro 2022 se terminait sur une finale perdue face à l’Espagne, alors que la Coupe du Monde 2023 a été un véritable fiasco pour tous les joueurs impliqués.

Aujourd’hui, Batum et le reste de l’équipe ont une opportunité en… or, celle d’aller chercher une Team USA en mode Avengers et de rêver de la plus belle médaille olympique, devant le public français. Après avoir rappelé que ces JO seraient son clap de fin en Bleu, Nicolas Batum en est bien conscient et entend bien faire quelque chose de grand.

“Finir sur une bonne note ce serait magnifique, moi ce sera ma dernière avec ce maillot” – Nicolas Batum

Batman est bien conscient de l’ampleur du défi qui attend l’Equipe de France, qui ne rêve que de prendre sa revanche après les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021, ou les tricolores ne sont pas passés si loin que ça (à un Kevin Durant près) de créer la sensation. Mais cette année, les JO sont à Paris, le public jouera à fond son rôle de sixième homme, et tout devient possible.

“Team USA, ils sont plus forts qu’il y a trois ans. Mais on est la maison, c’est les Jeux Olympiques, on sait jamais. On est un peu plus vieux aussi mais on est plus forts. On sera pas favori on le sait très bien mais voilà, c’est la magie des Jeux, c’est 40 minutes, des dingueries il peut s’en passer, on aura toute une salle derrière nous, tout un pays derrière nous, ça va être génial.” – Nicolas Batum

Ce sera forcément difficile d’aller chercher cette équipe conçue pour abattre, mais qui croyait à la victoire de l’Equipe de France face au Canada ET face à l’Allemagne il y a encore quelques jours ? Peu de monde, on sait. Alors face aux States, dans une finale où tout est possible, comptez bien sur Nico et sa bande pour y croire dur comme fer. Difficile de rêver mieux comme sortie.