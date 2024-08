Triple médaillé d’or olympique, Kevin Durant a l’occasion de marquer l’histoire des JO ce soir face à l’Equipe de France. Une nouvelle victoire ferait de lui le joueur le plus titré des Jeux Olympiques, et boosterait encore un peu plus sa candidature dans le débat du GOAT de la FIBA.

Le meilleur joueur de l’histoire du basket international, pour beaucoup c’est Kevin Durant. Et pour ceux qui possèdent un avis différent, KD a une occasion unique de les convaincre ce soir face à l’Equipe de France.

En cas de victoire face à nos Bleus en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, Durant deviendra le premier joueur masculin de l’histoire des JO à avoir quatre médailles d’or olympiques autour du cou, après 2012, 2016 et 2020. Il dépasserait ainsi Carmelo Anthony, avec qui il partage toujours le record de trois titres.

“Ce que Kevin Durant est capable de faire en FIBA est spécial. J’espère qu’il sera là cet été, j’espère qu’il sera dans le groupe et qu’il battra mon record. Si KD est le gars qui égalera ou battra ce record, alors qu’il en soit ainsi. Il le mérite.” – Carmelo Anthony sur Kevin Durant, en mars dernier

Quatre médailles d’or olympiques et un titre de champion du monde (2010), ça pèse énormément sur un CV, même avec Team USA. Et ça pèse encore plus quand on possède la liste des accomplissements individuels de Kevin Durant en FIBA et avec Team USA :

meilleur marqueur de l’histoire de Team USA (19,8 points par match)

meilleur rebondeur de l’histoire de Team USA aux JO

meilleur scoreur de Team USA aux JO, hommes et femmes confondus

MVP du Mondial 2010 (et dans le meilleur cinq du tournoi)

Meilleur cinq des JO de Londres 2012

MVP des JO de Tokyo 2021 (et dans le meilleur cinq du tournoi)

…

Le palmarès exceptionnel de Kevin Durant, associé à son niveau de jeu absolument incroyable dès qu’il porte le maillot de Team USA, fait de lui le cheat code ultime en FIBA. Il n’a pas fallu attendre très longtemps aux JO de Paris 2024 pour le voir étaler son immense talent, lui qui a terrorisé la Serbie en match d’ouverture alors qu’il revenait à peine de blessure.

Ce soir, lors de la grande finale face à la France, Kevin Durant pourrait une nouvelle fois endosser le costume de “Captain America”, comme il l’a si souvent fait pour porter Team USA vers la victoire finale. Nous Français sommes d’ailleurs très bien placés pour en parler puisque c’est KD qui nous a privés d’une médaille d’or à Tokyo il y a trois ans avec sa performance XXL en finale.

P.S. : on n’oublie pas Oscar Schmidt, Pau Gasol, Arvydas Sabonis, Carmelo Anthony, Manu Ginobili, Toni Kukoc… qui représentent tous de véritables légendes du basket international. Mais Kevin Durant peut réaliser quelque chose d’unique ce soir, espérons juste que la France se mette en travers de son chemin.