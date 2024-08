Ce samedi soir, à 21h30, l’Equipe de France sera opposée à Team USA en finale des JO de Paris 2024. Les Bleus vont tenter un exploit qui n’a pas été accompli depuis 20 ans, à savoir battre les Américains dans un match de phase finale des JO.

C’était le 27 août 2004, à Athènes (Grèce).

La planète basket a vécu ce jour-là un véritable tremblement de terre. Pour la première fois dans l’histoire, une équipe américaine composée de joueurs NBA s’est faite éliminer des Jeux Olympiques.

Le grand bourreau de Team USA ? L’Argentine de Manu Ginobili, qui s’est imposée 89-81 en demi-finale sous l’impulsion de l’arrière des Spurs (29 points), qui a fait la chanson à son coéquipier Tim Duncan, Allen Iverson et Cie. Cette défaite représente peut-être encore la plus grande humiliation de l’histoire du basket américain, qui avait régné en 1992 avec la fameuse Dream Team (8 victoires – 0 défaite), puis en 1996 (8 victoires – 0 défaite) et en 2000 (8 victoires – 0 défaite).

Tombant à trois reprises au total dans cette compétition (deux fois en phase de poules et une fois en demi-finale donc), la version 2004 de Team USA a eu le mérite de faire bouger les choses au sein de la fédération américaine. Ce revers aux JO, associé à celui du Mondial 2006, a fait naître la célèbre Redeem Team qui a su remettre l’église au milieu du village.

Voici les résultats de Team USA depuis :

JO 2008 à Pékin : 8 matchs, 8 victoires, médaille d’or

JO 2012 à Londres : 8 matchs, 8 victoires, médaille d’or

JO 2016 à Rio : 8 matchs, 8 victoires, médaille d’or

JO 2021 à Tokyo : 6 matchs, 5 victoires, médaille d’or

Sur les quatre dernières éditions des Jeux Olympiques, Team USA a toujours remporté la médaille d’or, et n’est tombée qu’une seule fois dans la compétition. C’était en phase de poules à Tokyo face… à la France. Dès qu’on est sur un match à élimination directe en phase finale, c’est 12 victoires en 12 matchs.

Ce soir, l’Equipe de France de Victor Wembanyama voudra s’inspirer – consciemment ou inconsciemment – des Argentins de 2004.

Bien évidemment, le niveau de l’adversaire n’a rien à voir : il y a 20 ans, Team USA alignait une équipe sans queue ni tête et symbolisée surtout par de grosses individualités. Aujourd’hui, les Avengers sont là pour venger l’échec du Mondial 2023 et alignent l’une des plus grandes armadas de l’histoire, avec notamment LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. La marche est haute, très haute, probablement trop haute. Mais les Bleus seront poussés par tout un peuple qui voudra vivre l’histoire.

20 ans après le tremblement de terre de 2004, sommes-nous sur le point de vivre un nouveau séisme à Paris ?