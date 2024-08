À quelques heures d’un duel entre la France et Team USA en finale des JO de Paris 2024 (21h30), retour sur le match qui avait opposé les deux nations en finale des JO de Sydney 2000. Lorsque les Bleus n’étaient pas passés loin de faire chuter l’ogre américain.

Si de nos jours, les fans tricolores vibrent devant les exploits des Victor Wembanyama, Nicolas Batum, Isaia Cordinier ou encore Guerschon Yabusele, en 2000 les héros tricolores s’appelaient plutôt Antoine Rigaudeau, Laurent Sciarra, Stéphane Risacher ou encore Fred Weis.

La France n’avait alors pas l’aura et la réputation qu’elle a de nos jours. Au moment d’arriver à Sydney en septembre 2000, les Bleus n’ont qu’un palmarès limité. Une finale aux Jeux olympiques en 1948, une finale à l’EuroBasket en 1949, plus quelques médailles de bronze par ci par là, mais ça commence à dater sérieusement.

Pourtant, à Sydney, les Bleus vont écrire l’une des plus belles pages de leur histoire. Mal embarqués en phase de groupes et qualifiés in extremis pour aller chercher une place en quart de finale, le Canada et l’Australie ajoutés au tableau de chasse plus tard… nos Français se retrouvaient face au boss ultime en finale : Team USA.

Le Team USA qui reste alors sur deux victoires XXL aux deux dernières éditions (1992 et 1996). L’effectif est moins clinquant mais il y a du très beau monde en tenue (Vince Carter, Kevin Garnett, Ray Allen, Jason Kidd, Gary Payton, Alonzo Mourning).

Alors qu’on s’attend à une promenade des Américains, les Français parviennent tant bien que mal à rester dans le rétro. Menés de 14 longueurs à la pause, les tricolores font l’effort pour faire douter l’Oncle Sam. Sur un tir primé d’Antoine Rigaudeau, la France revient à 4 longueurs de Team USA à 4 minutes de la fin. Un petit frisson que l’ogre américain va vite tuer, pour conclure le match sans trop de stress. Laurent Sciarra (19 points) aura longtemps permis à la France de tenir, mais l’écart de talent était encore trop grand.

Oui la défaite est au bout, mais ces Bleus viennent de remporter une médaille d’argent au goût d’or, (re)mettant la France parmi les nations qui comptent sur la carte FIBA. On ne le sait pas encore, mais ce coup d’éclat marque les prémices d’une montée en puissance des Bleus dans les compétitions internationales, avec la génération Parker – Diaw pour reprendre le flambeau et aller chercher de nouvelles médailles pour la France.