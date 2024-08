La finale de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 opposera la France à Team USA. Cette affiche est un remix de la finale qui a eu lieu à Saitama trois ans plus tôt. Les States l’ont emporté sur le score de 87 à 82.

Rien à dire sur les Américains, qui étaient beaucoup trop forts. Bien que l’Equipe de France était devant en début de match, c’était juste un petit tour de chauffe pour les Cainris, qui ont ensuite dressé les barbelés. Le tandem Jrue Holiday-Bam Adebayo, également présents cette année, va ensuite verrouiller bien salement chaque attaque de l’EDF et chaque panier vaudra très cher. Les hommes de Vincent Collet ont eu la gueule dans le seau et ont très souvent couru après le score, mais se sont accrochés. Censés être globalement moins forts, ils vendent chèrement leur peau.

En attaque, ce sont Kevin Durant (29 points) et Jayson Tatum (18 points) qui ont été les principaux artisans du succès des Cainris et ont toujours su accélérer quand les Bleus revenaient. Malgré un Evan Fournier qui a sorti pas mal de paniers importants, et un Rudy Gobert qui était bien plus utilisé sous les panneaux (malgré un nombre conséquents de lancers-francs vendangés), tout est très difficile face à de tels attaquants.

Plus le match passe, plus l’écart commence à gonfler, jusqu’à une quinzaine de points d’avance pour les Etats-Unis, les Bleus ont clairement le derche entre deux chaises. Trop loin pour se dire qu’ils vont revenir et gagner, mais trop près pour que l’espoir ne soit pas permis. Et vous connaissez ce vieil adage sur l’espoir, qui serait apparemment le pire des maux ? Bah là, on est en plein dedans.

Alors que Team USA a créé un petit écart, il y a un vrai sursaut d’orgueil côté Bleu en fin de troisième quart-temps. Ce tir à 3-points dans le corner de Nicolas Batum remet la tête de tout le monde à l’endroit et lance les 10 dernières minutes de ce match sous les meilleurs auspices. L’espoir renait mais KD va s’occuper de tuer tout ça dans l’œuf. La France est un ton en-dessous, Team USA mérite sa victoire, au point que Zach LaVine tape un rider après le coup de sifflet final.

Pour cette édition, c’est un peu différent, les States ont envoyé les Avengers, ce n’est un secret pour personne, LeBron James veut encore tout rafler, Stephen Curry veut finir le jeu et choper le dernier titre manquant à son palmarès, Kevin Durant veut récidiver et le choper pour la quatrième fois de sa carrière.

Sauf qu’en face, il y a désormais un certain Victor Wembanyama qui, même s’il est plus en difficulté en attaque en phases finales, trouve toujours le moyen de contribuer le plus positivement possible pour l’EDF. Nicolas Batum, qui dispute son dernier match sous le maillot tricolore, voudra finir sur la meilleure note, et toute l’équipe voudra apporter au public ce qu’il mérite, à savoir une énorme médaille d’or !

Ce sera forcément dur, mais sur un match tout est possible, on l’a déjà vu en 2021, et on pourrait le revoir en 2024 avec une issue encore plus heureuse. Puis honnêtement, qui avait prévu une telle campagne olympique ?