La dernière fois que les Etats-Unis ont perdu aux Jeux olympiques, c’était déjà contre la France, en 2021, en phases de poules. Les Bleus ont créé l’exploit en s’imposant 83-76 grâce notamment à une immense performance d’Evan Fournier.

Avant 2021, les dernières défaites des Etats-Unis aux Jeux olympiques remontaient à 2004. Le pluriel est de mise puisque l’équipe de Tim Duncan, Allen Iverson et compagnie s’était inclinée à trois reprises pendant la campagne athénienne. Dans la capitale japonaise, un groupe d’irréductibles Français a mis fin à cette domination. Un des plus beaux moments de l’histoire récente du basket-ball tricolore.

Pourtant, en ce dimanche 25 juillet, la Team USA est bien rentrée dans sa compétition et dans son match. Même si la bande de Gregg Popovich n’est pas aussi forte que les Avengers de 2024, le cinq majeur a de l’allure avec Damian Lillard – Zach LaVine – Kevin Durant – Draymond Green et Bam Adebayo. Après un quart-temps, ils mènent 22 à 15.

Surtout qu’en sortie de banc Jrue Holiday se mue en sixième homme d’exception. Le joueur des Milwaukee Bucks, à l’époque, est une muraille défensivement et donne le ton de l’autre côté du parquet. L’écart s’accroit, les espoirs bleu-blanc-rouge s’affaissent.

A França venceu os Estados Unidos por 83-76 na estreia dos Jogos de Tóquio.

Evan Fournier: 28 PTS

Rudy Gobert: 14 PTS | 9 REB

Jrue Holiday: 18 PTS | 7 REB#USABMNT #Tokyo2020 pic.twitter.com/V6Fc3feL7n

Mais au retour des vestiaires, le roi de Charenton sort véritablement de sa boîte et enchaîne les paniers, il terminera la rencontre à 28 points à 11/22 au tir. Surtout, Vincent Collet met en avant la taille de l’effectif français. La raquette adverse est une faiblesse et le tacticien n’hésite pas à appuyer dessus en mettant régulièrement deux pivots sur le parquet. Rudy Gobert, Vincent Poirier et Moustapha Fall terrorisent la peinture. Le 25-11 passé par la France dans la troisième période change le momentum de la rencontre. Il faut désormais tenir ; les Bleus peuvent y croire.

Le dernier quart-temps a longtemps des airs de catastrophe avec des Américains qui repassent devant dans le sillage de Jrue Holiday. Sauf que Nicolas Batum et les siens ont un mental d’acier et reviennent en ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs. Evan Fournier envoie un shoot clutchissime pour repasser devant qui fait sauter les Français de leurs canapés. Un sang-froid exceptionnel et une défense de fer pour assurer une victoire héroïque. 83 – 76, la compétition est lancée de la meilleure des façons et nous ne parlerons pas de ce qu’il s’est passé deux semaines plus tard. Enfin si, ça doit bien être dispo quelque part sur TrashTalk.