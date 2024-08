Ce soir à 21h30, la France et Team USA s’affrontent en finale des JO de Paris 2024. Si tous les fans tricolores espèrent voir les Bleus remporter l’or, on a aussi imaginé à quoi ressemblerait un scénario catastrophe face aux Américains. Superstitieux, passez votre chemin.

Pour ceux qui préfèrent avoir le sourire avec un scénario de rêve pour cette finale, c’est par ici

Quand un grand match arrive, on aime bien imaginer en amont à quoi ressemblera le scénario. Qui sera le héros du match ou à l’inverse celui qu’il faudra blâmer pour la défaite. Les espoirs, les peurs, les doutes, tout se mixe à quelques heures d’une finale qui pourrait être historique pour la France.

Dans l’idéal, les Bleus battent Team USA et la fête est totale sur Paris. Mais il y a aussi la possibilité d’une défaite, dans des circonstances qui vont donner des regrets à tous les fans tricolores. On a justement imaginé un scénario qui pourrait nous rendre fous samedi soir, s’il se produit.

21h30, Arena de Bercy. Français et Américains entrent sur le terrain pour les hymnes nationaux. Une fois ce moment patriotique passé, place aux cinq de départ et déjà un premier sentiment de malaise pour les supporters français. Rudy Gobert, quasiment pas utilisé en quart et en demi, est annoncé titulaire en remplacement de Guerschon Yabusele !

Les gorges des fans à Bercy se nouent, mais l’espoir fait vivre alors vivons ! Dans le dur offensivement depuis plusieurs matchs, Victor Wembanyama sort du bois et réalise une solide entame : 6 points en 2 minutes. Aux armes citoyens.. jusqu’à ce qu’il retombe sur le pied de Rudy Gobert une minute plus tard, au moment d’arracher un rebond défensif. L’alien se tient la cheville au sol et doit quitter le parquet. Une breaking news tombe 2 minutes plus tard : Wemby ne pourra pas reprendre la rencontre, et merde.

Au lieu de s’enfoncer à cause de ce coup du sort, les Bleus font front commun pour aller arracher l’or. Evan Fournier se rappelle au bon souvenir des Américains avec quelques gros paniers made in Charenton, Mathias Lessort s’arrache dans la raquette face à Anthony Davis et Joel Embiid et Isaia Cordinier est toujours sur son nuage.

Vincent Collet nous refait du Vincent Collet avec des choix plus étranges les uns que les autres. Nando De Colo, pour sa dernière en Bleus, joue 25 minutes… Malgré cela, la France joue les yeux dans les yeux de Team USA et se retrouve même en tête avec 1 point d’avance à 12 secondes du terme. Et si…

Kevin Durant a la balle pour l’emporter mais elle ne fait que toucher le cercle, et qui surgit pour finir avec le putback de la victoire ? Joel Embiid bien sûr ! À l’ultime seconde, le Process vient définitivement valider son étiquette de méchant dans le cœur des Français. Non content d’avoir inscrit le game winner, Jojo commence à célébrer avec sa retenue habituelle. “Vive la France” crie Embiid à des fans à la limite de la camisole de force.

Déjà en dépression à l’idée d’avoir frôlé l’or et l’exploit face à Team USA, les fans français apprennent le lendemain que Vincent Collet est prolongé de 4 ans à la tête l’équipe de France. Jean-Pierre Siutat est visiblement très satisfait du “fond de jeu” et de “l’état d’esprit” montré par les Bleus durant le tournoi et l’ancien coach de la SIG a donc toutes les clefs pour mener les tricolores jusqu’à Los Angeles en 2028. La coupe est pleine.

Oui on sait, on aime se faire mal avec des scénarios apocalyptiques qui nous feraient manger des cintres mais c’est aussi avec l’espoir que l’inverse se produira, avec des Bleus qui récupèrent la plus belle des médailles des JO de Paris 2024.