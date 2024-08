En battant la France ce soir en finale des JO (21h30), Stephen Curry peut devenir champion olympique pour la première fois de sa carrière, le dernier titre qui manque à son palmarès.

Double MVP de NBA, MVP des Finales, quadruple champion NBA, et même double champion du monde avec Team USA (2010, 2014), Stephen Curry a un palmarès long comme le bras. Un palmarès quasiment parfait mais quelque chose semblait manquer au tableau : une médaille aux Jeux olympiques.

Palmarès de Stephen Curry

Champion NBA x4 (2015, 2017, 2018, 2022)

MVP (2015, 2016)

MVP des Finales (2022)

Champion du Monde (2010, 2014)

Il faut dire que Curry n’avait jamais représenté son pays dans un tournoi olympique. Entre les blessures et les saisons à rallonge avec les Warriors, le bon timing ne s’est jamais présenté.. jusqu’à ces JO de 2024.

Arrivé dans l’Hexagone avec l’armada des Avengers, Steph a pris son temps pour vraiment rentrer dans son tournoi, avant un énorme feu d’artifice pour sauver Team USA en demi-finale face à la Serbie.

Il ne reste désormais plus qu’un match pour le Chef avant d’aller récupérer l’or olympique. Un match face à la France avant de mettre le rond doré autour du cou et de boucler un palmarès complet. Il pourra ensuite profiter de ses dernières années en NBA l’esprit léger, avec le sentiment du devoir accompli et la certitude qu’il ne pouvait pas faire mieux niveau grosses coupes. Baby Face n’est qu’à 40 minutes de sa mission olympique, aux Bleus de faire tout capoter.