L’Équipe de France et Team USA se font face ce soir (21h30) en finale des JO de Paris 2024. Un choc qu’attend avec hâte LeBron James.

Il y a 6 jours, et alors que les Bleus venaient de perdre face à l’Allemagne, LeBron James expliquait que la France ne “l’impressionnait pas”. Deux victoires face au Canada et à l’Allemagne plus tard, ces mêmes tricolores se retrouvent en finale des JO de Paris 2024 face à.. Team USA.

Après la victoire de Team USA face à la Serbie en demi, le King s’est déjà projeté sur la suite, avec un affrontement face aux Bleus en finale des JO.. comme il y a 3 ans. Le natif d’Akron s’attend déjà à un gros match face au pays hôte, un duel qu’il attend avec impatience. Des propos rapportés par EuroHoops.

“Ils sont très compétitifs. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Évidemment, c’est la première fois que Wemby participe aux Jeux olympiques. Mais cette équipe joue ensemble depuis un certain temps. Ils sont portés par le public, vous savez. Nous attendons donc ce match avec impatience”. – LeBron James

En 6 jours, LeBron James a donc un peu changé sa version, mais nul doute que les Bleus se seront notés sa décla pendant la phase de groupes, et qu’ils l’utiliseront comme carburant pour être encore plus motivés sur le terrain.

Pour LeBron James, c’est un nouveau match de gala qui arrive et l’occasion d’ajouter un nouveau titre à son palmarès légendaire. Alors qu’il se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière, LBJ sait qu’il n’a plus mille occasions de jouer ce genre de matchs décisifs et d’aller gagner des titres, alors il profite de chaque instant.

“J’ai 39 ans, c’est ma 22e saison. Je ne sais pas combien d’opportunités et de moments je vais avoir comme ça, de pouvoir concourir pour quelque chose, de pouvoir concourir pour quelque chose d’important et de jouer de grands matchs. Et ce soir [face à la Serbie, ndlr], c’était un grand match” – LeBron James

