Un Joel Embiid qui monte en puissance sur la phase finale des Jeux olympiques, une Equipe de France qui fait de même, et voilà que les deux entités se retrouvent en Finale des Jeux olympiques 2024, à Paris. On dirait qu’une équipe de scénaristes se sont rassemblés pour produire cette histoire, c’est pourtant celle à laquelle on aura droit ce samedi pour l’ultime match des JO.

C’est la conclusion tant attendue de ces Jeux olympiques de Paris. L’issue qui devait forcément se produire, la narrative parfaite. Que valent les statistiques avancées, les analyses poussées, les ajustements des coachs et la réussite aux tirs, face à la seule destinée ?

Pour le contexte, Joel Embiid, après avoir fait espérer toute une nation française qui ne voulait pas vraiment de lui dans son équipe nationale, avait finalement choisi de se faire naturaliser américain pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Dernière décision qu’il ait prise avant que la vindicte populaire et l’opprobre française s’abattent sur un joueur déjà bien “prone” à la haine, de par son flopping, ses attitudes dirty, sa langue bien pendue et ses nombreux rendez-vous manqués. Sûrement que la populace française aurait sortie la guillotine et l’échafaud si le feuilleton s’était achevé ainsi il y a quelques centaines d’années, mais nous ne sommes plus à l’époque Robespierre prime, la sentence fut donc sifflets et huées pour le Camerounais renié. Et sans discontinuer.

Il est plus facile de se faire conspuer que de voir son corps être soulagé de sa tête. D’ailleurs, Joel Embiid, les “boos”, les sifflements, la haine, les moqueries, le mépris, il adore ça, et en général il en redemande. Après quelques matchs de prépa ratés, à essayer d’imposer ses manières à des arbitres FIBA pas encore décidés à se faire corrompre le sifflet, Joel Embiid s’est mis à faire ce qu’il fait de mieux : dominer. Désormais titulaire indiscutable et nargueur de première du peuple français, Jojo a l’air de gagner +0,5% de réussite aux tirs dès qu’on dépasse les 105 décibels après qu’il ait touché le ballon.

Toujours armé de son mi-distance létal, de ses instincts défensifs hors normes et désormais équipé de la tête du meilleur joueur de la planète, Joel Embiid s’avance en dansant, riant et haranguant la foule vers une EDF qui ne baissera les yeux devant personne.

Embiid and Ant Man… 😭💀 #Paris2024 pic.twitter.com/lJBI8uVGqi

— Rob Hodge (@RobHodge_) August 9, 2024

Chaque acte que l’on pose a des conséquences directes sur le court, moyen ou long terme. Est-ce que à trop le siffler, le peuple français a galvanisé Joel Embiid, tout en provoquant hilarité et incompréhension chez ses coéquipiers, désormais prêts à mettre en place des choses pour mettre leur pivot encore plus en valeur pour qu’il pose une mixtape face à la France ? Peut-être. Ce qu’on sait nous, c’est que les caille-ras ne reculent devant personne. Joel Embiid, David Robinson, Shaquille O’Neal ou Kareem Abdul-Jabbar, les Français ont de la viande en masse à mettre sur la carcasse du grand Joel. Et tant pis si on perd les armes à la main face au MVP 2023, on sait que nos Bleus tenteront tout ce qu’il y a à tenter pour ralentir Embiid. Et que le public leur donnera un coup de main pour arriver à leurs fins.