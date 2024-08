Pour la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe de France a rendez-vous avec son histoire face à l’invincible Team USA. Assurés d’une médaille grâce à leur superbe parcours, les Bleus peuvent espérer décrocher l’inatteignable.

L’aventure olympique de l’équipe de France est déjà une réussite.

Après une phase de poule en demi-teinte, la morosité et le pessimisme ambiant qui entourait nos Bleus contrastait avec le sentiment d’euphorie sportive dont l’hexagone semblait enivré. Entre larmes, cris et adrénaline, ces Jeux Olympiques à domicile étaient une fête pour tous. Tous, sauf une équipe de basketball masculine noyée dans ses doutes. Ne subsistait “qu’un espoir, un peu fou, un peu bourré patriotique et sur un malentendu, de quitter cette heure de colle insupportable“, comme on tentait de le formuler à l’époque.

Face à un Canada chargé en stars et des champions du monde certains de leur forces, les Bleus ont honoré cet infime bout d’espoir. Petit à petit, grâce à une grandeur d’âme unique, ils ont déjoué les attentes en trouvant leur identité. Ce groupe est défensif, combattif et solidaire dans les efforts. Loin d’être parfaits, manquant parfois d’application et de qualité technique, ces joueurs compensent avec leur cœur pour s’offrir le droit de nous faire rêver.

Et ils ont réussi. Dans l’Arena de Bercy, la troisième finale olympique de l’histoire de l’équipe de France est une récompense inestimable. A 21h30, l’entre-deux marquera le point de départ d’une période de 2h de liesse qui se terminera forcément par une médaille. Mais pas question de se contenter de l’argent.

On est en finale.

On est en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.

On est en FINALE DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 !!!!

PUTAIN MAIS CE TWEET BORDEL !!!!!!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Pour l’adversaire du jour, il ne pouvait pas en être autrement. Comme en 2021, les États-Unis font figure d’immense favori. Mais cette fois, Steve Kerr est à la tête de l’une des plus grandes équipes de l’histoire du basket international : les noms de LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant dépassent les frontières du sport et des générations. Ces Avengers surdéterminés ont une puissance de feu offensive jamais vue, en plus d’une capacité à aligner des cinq complètement terrifiants en défense. Sur un rythme de croisière sans forcer, comme dans les situations sous pression, Team USA semble invincible.

Mais une finale ne se joue pas, elle se gagne. Au-delà de la joie ressentie jusqu’ici, les Bleus devront sortir le plus grand match de leur histoire pour s’imposer. Il faudra les emmener dans une guerre de tranchées hachée, défendre avec ses tripes, et trouver des moyens méthodiques d’attaquer leur cercle. L’adresse à 3-points, absente face à l’Allemagne, sera déterminante pour espérer les faire vaciller. Au-dessus de tout, il faudra un sang-froid à toute épreuve pour résister aux coup de chaud de l’une des 12 stars qui composent cet effectif.

L’aisance offensive de Victor Wembanyama, si fort cette saison en NBA dans les oppositions musclées, sera cruciale ou peut-être indispensable. Mais Andrew Albicy, Frank Ntilikina, Isaïa Cordinier, Matthew Strazel, Nando de Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Bilal Coulibaly, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert ont tout autant un potentiel rôle à jouer.

Alors que Thomas Pesquet a donné les trois coups pour ouvrir la demi-finale entre la France et l’Allemagne, c’est de nouveau vers les étoiles que les Bleus vont se tourner. À l’horizon, se trouve peut-être un sentiment inconnu, un bonheur inatteignable qu’il serait fou de ne pas poursuivre.