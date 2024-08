Après avoir été l’une des belles stories des JO de Paris 2024, Guerschon Yabusele a bel et bien trouvé un spot dans une équipe de NBA, et pas n’importe laquelle. Yabu va faire la transition entre le Real Madrid et les Philadelphia 76ers, plus que jamais contenders au titre NBA. Voilà qui amène une question toute trouvée pour Guerschon : quel rôle pour lui dans cette équipe des Sixers qui part en quête du titre ?

Les Sixers veulent s’offrir un nouveau titre NBA et leur fenêtre de tir n’est pas très longue. Paul George, fraîchement débarqué, va sur ses 35 ans, et Joel Embiid n’est pas éternel non plus. C’est maintenant qu’il faut foncer. Les Sixers, ne s’y trompant pas, ont probablement réalisé une des meilleures inter-saisons de leur histoire. Sans même parler de l’arrivée de Paul George, Daryl Morey a évacué l’affreux contrat de Tobias Harris, prolongé les précieux Kelly Oubre Jr. et Kyle Lowry, a fait venir d’autres profils comme Andre Drummond et Caleb Martin et a signé du prospect prometteur à la Draft. C’est aussi dans ce contexte que Guerschon Yabusele débarque dans la ville de l’amour fraternel, après avoir été l’un des six ou sept meilleurs joueurs des derniers Jeux olympiques.

76ers are signing Guerschon Yabusele to a one-year, $2.1 million minimum deal, per @wojespn 🔥

Yabusele was a key player for France during their Olympic run 💪 pic.twitter.com/bgRYThJ8bx

On va immédiatement poser la question sans tourner autour du pot : est-ce que Guerschon Yabusele peut démarrer les matchs avec les 76ers cette saison aux côtés de Joel Embiid ?

Notre chauvinisme nous dit que oui, notre bon sens nous pousse vers le non. Paul George pourrait lui barrer la route, lui qui a déjà fait des passages en ailier-fort par le passé, mais on parie plus sur un poste d’ailier pour PG13. Non, à première vue, cela pourrait plutôt être les Caleb Martin et autres Kelly Oubre Jr. qui seraient sur le chemin de Guerschon au poste 4, au moins temporairement.

Il est cependant important de rappeler que les Martin et Oubre Jr. sont à la base des postes 3, reconvertis en 4 en fonction des besoins. Leur expérience en tant qu’intérieurs traditionnels reste limitée. En fonction du déroulé de la saison, l’ours dansant pourrait donc taper de plus en plus fort au carreau du poste de titulaire.

Quoi qu’il en soit, le bon Guerschon pourrait tout de même s’imposer peu à peu comme un energizer en sortie de banc. Son profil de joueur costaud, agressif au rebond et dur au mal peut être d’une grande aide à une équipe qui cherche à obtenir le premier spot de la Conférence Est. Pour peu que l’ours dansant parvienne à proposer de bons pourcentages de loin et un peu de diversité offensive, son jeu se traduira parfaitement au style de la NBA et il pourra se révéler comme l’un des joueurs importants de Philly. Les Sixers en auraient bien besoin. Au milieu de Celtics champions en titre, de Bucks disposant d’une paire d’Hall of Famers, de Knicks plus durs que jamais, d’un Magic qui monte exponentiellement et d’un Heat toujours là pour embêter son monde en post-season, il va falloir sacrément jouer des coudes pour s’imposer à l’Est cette saison.

The dab isn’t dead for Yabusele and @FCHWPO 😂. pic.twitter.com/xDZNClhsvn

Avec le départ de Nicolas Batum pour Los Angeles, il y a toute la place pour un nouveau forward français expérimenté et capable de répondre présent dans les grands moments à Philly. Une saison de NBA, c’est long. Nous, on est certains que Guerschon Yabusele parviendra à trouver son rythme sous un autre maillot bleu blanc et rouge, et finira par s’imposer comme l’un des incontournables des Philadelphia 76ers.