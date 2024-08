A peine le temps de profiter de ce merveilleux été qu’il faut déjà repartir au combat. Pas l’temps de niaiser comme dirait l’autre (boomer), et ce week-end aura donc lieu à Vienne la Coupe d’Europe de 3×3. La France y sera évidemment représentée avec un objectif de médailles, bien que privée de la très grande partie des olympiens de Paris 2024.

Si Franck Seguela et Jules Rambaut ont repris du service – avec pertes et fracas – le week-end passé à Lausanne et feront partie dans trois jours du team 3×3 Paris lors de l’Open de France à Rouen, les deux autres médaillés Lucas Dussoulier et Timothé Vergiat sont repartis du côté du basket 5×5. Pour reprendre tout ça dans l’ordre ? Hugo Suhard et Alexandre Aygalenq seront les coéquipiers de Rambaut et Seguela à l’Open de France, alors que pour la Coupe d’Europe le staff de l’EDF a décidé de faire confiance à une équipe plus inédite :

Paul Djoko est un incontournable du groupe France et fait partie comme une partie de ses potos de l’équipe 3×3 Paris et il vient de s’offrir son deuxième succès sur le World Tour, et à ses côtés Raphael Wilson sera l’expérimenté du groupe, lui qui a notamment participé à qualifier la France pour les Jeux lors du TQO et qui officie le reste de la saison dans l’équipe de Lausanne. Les deux autres cocos nous viennent du collectif Bordeaux Ballistik, initié il y a plus de dix ans – entre autres – par le GOAT Alex Vialaret, et amèneront une dimension assez nouvelle à cette équipe de France, encore plus physique. Les Bleus avaient été médaillés de bronze lors des derniers “Europe” et auront comme ambition de faire au moins aussi bien, au cœur d’un plateau qui rassemble quelques héros de l’été et qui verra une équipe des Pays-Bas arriver en favorite. Les Français affronteront les Lettons et les Britanniques jeudi, les quarts de finale auront lieu samedi, les demi et la finale dimanche.

Du côté des filles ? Là aussi on fait peau presque neuve, mais avec des visages connus tout de même. Éliminées à la surprise générale dès les quarts en 2023, les Françaises veulent retrouver le podium et pour la 525 683è fois, la boss du groupe se nommera Marie-Eve Paget. De tous les combats, MEP va donc en disputer un de plus et elle aura à ses côtés Noémie Brochant, Camille Droguet et Marie Michelle Milapie, trois joueuses que l’on a pu voir cette saison sous les couleurs de Clermont 3×3 et qui sont, surtout, trois joueuses du groupe élargi de l’Équipe de France depuis plusieurs mois.

Les Bleues feront partie des favorites de la compétition et affronteront en poules l’Italie et l’Ukraine, avant de retrouver – on l’espère – en quarts quelques têtes connues comme les Allemandes d’Elisa Mevius, les Azeris et Marcedes Walker ou encore les Espagnoles, parce que… que serait un été de basket sans des Espagnols partout.

Deux équipes, huit combattant(e)s et deux médailles à aller chercher, pour ponctuer au mieux cet été merveilleux pour le basket français. Début des hostilités dès jeudi matin, en direct sur la chaine YouTube de la FIBA, en attendant mieux !