Guerschon Yabusele signe aux Sixers pour un 1 an et 2,1 millions de dollars !

Brillant aux derniers JO et désireux d’avoir une nouvelle chance en NBA, Guerschon Yabusele a été entendu. Selon ESPN, l‘ailier-fort des Bleus s’est engagé avec les Sixers !

On l’avait laissé sur des envies de NBA et on devrait bien retrouver Guerschon Yabusele de l’autre côté de l’Atlantique à la rentrée. Aux alentours de 18h, Shams Charania nous indiquait que “L’ours dansant” des Bleus était en discussions avancées avec les Sixers !

Just In: France’s Guerschon Yabusele is in serious talks on a deal with the Philadelphia 76ers, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Yabusele is resolving his $2.5 million contract buyout with Real Madrid as he nears NBA return. pic.twitter.com/TRkVDfnLX5

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 18, 2024

30 minutes plus tard, c’est au tour d’Adrian Wojnarowski de s’y mettre avec une officialisation de l’arrivée de Yabu en Pennsylvanie. Le pape du scoop d’ESPN explique que le tricolore a signé pour une année, moyennant un chèque de 2,1 millions de dollars.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2024

Une excellente opération pour la franchise, qui signe un joueur aguerri aux joutes européennes à un tarif minimum, sans oublier que le contrat est court et donc sans risque.

Déjà passé en NBA de 2017 à 2019, Guerschon Yabusele n’avait pas réussi à faire son trou chez les Boston Celtics. Relancé du côté de l’ASVEL, il avait ensuite rejoint le prestigieux Real Madrid en 2021, où il s’était imposé comme l’un des joueurs cadres du club, autant dans le championnat espagnol qu’en EuroLeague.

Excellent aux derniers JO, Yabusele avait décroché une place dans le second cinq du tournoi. Outre ses belles performances, son nom avait été sur toutes les lèvres au moment de son poster sur LeBron James en finale !

Tout juste une semaine plus tard, le voilà qui officialise son retour en NBA. C’est une très belle prise supplémentaire pour Daryl Morey, auteur d’un gros été avec les Sixers. Philly a déjà récupéré Paul George, prolongé Tyrese Maxey, Kelly Oubre et Kyle Lowry mais aussi obtenu Caleb Martin, Eric Gordon ou encore Reggie Jackson. Voilà désormais Guerschon Yabusele qui arrive. C’est un effectif de qualité qui sera mis à disposition de Nick Nurse à la rentrée.

YEAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!🇫🇷🇫🇷 https://t.co/KnFYN43YPR

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 18, 2024

Source texte : The Athletic / ESPN