Après les victoires des Français à l’EuroBasket U20 et des Françaises aux EuroBasket U20 et U18 en 2024, l’été exceptionnel de nos équipes de France jeunes se confirme, avec la victoire de nos U16 à l’EuroBasket. Et pour couronner le tout, c’est l’Espagne que l’Equipe de France a battu en Finale pour la troisième fois cet été. C’est la fête !

UNDEFEATED. CHAMPIONS.

August 17, 2024

En face, c’était donc le tenant du titre espagnol… mais nos Français n’en avaient rien à faire. Après une décevante troisième place l’an dernier, les Bleus ont remis les choses au clair en remportant leur premier EuroBasket U16 depuis la conquête du titre en 2017 par Killian Hayes et Théo Maledon. Cette fois, il n’y a même pas eu de suspense. En prenant rapidement plus de dix points d’avance dès le premier quart, les Français n’ont plus jamais lâché les rênes et ont mené lors de la totalité de la rencontre. Une très bonne adresse de loin avec 36,8% (merci Aaron Towo-Nansi et son 4/9 à 3-points), une domination au rebond (43 prises à 36 pour nos Français) et un ballon qui circule beaucoup mieux (neuf assists de plus que les Espagnols) ont été les clés de la réussite française.

Les Espagnols ont bien failli inquiéter nos Bleus avec un 10-0 infligé en sortie de mi-temps, mais c’était sans compter sur la superbe dynamique du duo Cameron Houindo – Matthys Mahop qui a eu un superbe abattage dans le jeu pour tenir l’Espagne à distance. Towo-Nansi a été superbe, avec 16 points, 6 passes et 3 interceptions, mais l’adresse au global a pu pêcher un peu (6/16 aux tirs au total). Mahop de son côté, a envoyé 10 points, 7 rebonds et 6 passes avec un très propre 2/3 aux tirs.

Pour Cameron Houindo, c’était le match de tous les possibles. Du haut de son 2m05, le Français a envoyé une perf à 20 points à 6/9 au tir, agrémentée de 11 rebonds. Le grand de l’INSEP a été élu MVP du tournoi, avec des moyennes de 13,9 points et 7,9 rebonds. Louka Letailleur (7 points et 6 rebonds sur la Finale) l’a rejoint dans le 5 majeur de la compétition, avec Andrej Bjelic (Serbie), Chrysostomos Chazilamprou (Grèce) et Marcos Zurita (Espagne).

6'8 Forward 🇫🇷 Cameron Houindo in a win vs Spain for the U16 Eurobasket Championship :

20 points

11 rebounds

1 block

6-9 FG

8-14 LF

Tounarment MVP

Another great game for the 2008-born with energy, agressivity and rebound activity. pic.twitter.com/QSWgd7TZ6m

August 17, 2024

Deux finales olympiques serrées face aux Etats-Unis, quatre tournois EuroBasket jeunes remportés sur une seule année, décidément cet été 2024 est un cru historique pour l’Equipe de France. Les résultats des jeunes viennent nous donner de belles garanties pour continuer de faire de (très) beaux résultats dans les grandes compétitions intercontinentales dans le futur. Le basketball français se porte à merveille, messieurs dames.