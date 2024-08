La WNBA a définitivement repris son rythme de croisière après les olympiades de Paris 2024. Trois matchs avaient lieu cette nuit, on vous en fait un récap rapide avant de partir au barbeuk du tonton.

Washington Mystics vs Minnesota Lynx : 83-99

Napheesa Collier était beaucoup trop forte dans la victoire face à une faible équipe de Washington qui ne se cache plus pour tanker. L’olympienne a envoyé 30 points et 2 interceptions en 29 minutes, à 13/16 au tir. Chez les Mystics qui ont fait semblant sur le premier quart avant de se laisser rouler dessus sur le reste de la rencontre, seule Stefanie Dolson (23 points à 100% aux tirs dont 6/6 à 3-points) a vraiment été à la hauteur.

Las Vegas Aces vs New York Liberty : 67-79

C’était l’énorme choc de la nuit, entre Aces et Liberty qui s’étaient déjà croisées lors des dernières Finales, et c’est New York qui conforte son statut de meilleure équipe de la saison grâce à son Big 3. Les olympiennes Sabrina Ionescu (23 points) et Breanna Stewart (18 points, 2 interceptions) ont encore été les plus en vues, et Nyara Sabally a aussi eu l’occasion d’entrer en jeu. C’est une vraie impression de sérénité et de domination qu’ont encore démontrées les New-yorkaises.

En face, A’ja Wilson était un peu trop seule (24 points à 8/15 aux tirs et 100% à 3-points, 11 rebonds, 3 contres, 3 interceptions). Kelsey Plum, Chelsea Gray et Jackie Young ont combiné pour un maigre 30 points, 13 rebonds, 11 passes, 2 contres et 4 interceptions : insuffisant pour un trio d’olympiennes. Pour un double champion en titre, les Las Vegas Aces ne donnent pour l’instant pas grande satisfaction au niveau du bilan (seulement cinquièmes sur douze équipes de WNBA).

Los Angeles Sparks vs Chicago Sky : 86-90

C’était LE match un peu pourri de la soirée, entre deux des cinq pires équipes de WNBA. Alors faisons en un très gros paragraphe. Aucun gros coup d’éclat statistique au scoring à relever, pas vraiment de stars à proprement parler, mais un match indécis qui s’est décidé dans les dernières minutes. Après un début de match dominé par le Sky, Los Angeles finit par reprendre 10 points d’avance dans le quatrième quart. On pense que la messe est dite, mais la paire de rookies du Sky a une fois de plus sorti la carte gros double double pour calmer tout le monde. Angel Reese (14 points, 11 rebonds) et Kamilla Cardoso (15 points, 14 rebonds) ont joué des coudes jusqu’au bout du dernier quart pour repasser devant et prendre le meilleur sur l’escouade de Kia Nurse (16 points à 40% de loin) et rester en vie au classement WNBA.

Voilà pour cette grosse nuit de WNBA. Ce soir, on a deux affiches alléchantes avec une première opposition entre Connecticut et Atlanta, puis un sacré choc entre le Storm de Jewell Loyd et le Fever de Caitlin Clark !