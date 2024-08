Pour la reprise du World Tour après la parenthèse olympique que vous avez probablement suivi, l’équipe de 3×3 Paris reprenait du service ce week-end sur le spot sympathique de Lausanne. Et vous savez quoi ? Disons que la dynamique est plutôt bonne pour le 3×3 français.

Spot rafraichissant, en bord de Lac Léman, et sport rafraichissant, c’est ce que disent tous ceux qui rejoignent le train du basket 3×3 depuis cet été.

Aujourd’hui, et pour la deuxième fois de l’histoire seulement, une équipe française a donc remporté une étape du World Tour, le plus haut niveau mondial. Une journée qui était déjà historique dès les demi-finales puisque Franck Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko (Paris) rencontraient en demi-finale la jeune formation de… Marseille, sortie des qualif et à deux doigts (à une claquette de Jules Rambaut) de faire vaciller le collectif parisien. Un remake du Classico Organisé mais version demi-terrain, et en finale les deux médaillés olympiques et leurs compères retrouvaient une vieille connaissance : Raudondvaris. Ça ne vous dit rien ? On va vous aider, deux des joueurs de la formation lituanienne étaient à la Concorde il y a dix jours et en ont ramené une médaille de bronze, alors que cette même équipe de Raudondvaris est également celle qui avait battu Paris lors du Masters de Marseille le 1er juin dernier.

Comme on se retrouve donc, et si le géant Pukelis continue de manger les poulets vivants par dizaines les jours de match, cette fois-ci ce sont bien les Français et leur auréole olympique qui allaient s’imposer, offrant au 3×3 français sa deuxième victoire seulement sur le World Tour après Wuxi en 2023. Une victoire de patrons, très symbolique également, pour des mecs qui auraient eu toutes les raisons du monde de déconnecter un peu du monde réel après leur semaine au paradis du Parc Urbain à Paris. Mais ces mecs ne sont décidément pas comme les autres et méritent tout ce qui leur arrive alors bravo messieurs, continuez à porter haut le basket 3×3 qui aura besoin d’aide dans les prochains mois, mais ça c’est encore un autre – vaste – sujet.

ICI C’EST PARIS 💚🏆

Deuxième victoire française de l’histoire sur le World Tour pour Paris au Masters de Lausanne 🌍

Rendez-vous très vite pour d’autres aventures des nouveaux héros du basket français, dans l’obligation désormais de continuer à nous faire rêver tout en assumant leur tout nouveau statut, celui de véritables cracks mondiaux dans la discipline. Et de cracks tout courts, mais ça on le savait déjà.