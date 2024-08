Les médaillées d’or des Jeux Olympiques de Paris 2024 que sont Brittney Griner et Diana Taurasi ont sans doute passé un sale moment face au Fever hier soir. Leur équipe, le Phoenix Mercury, s’est fait éteindre par une Caitlin Clark insolente : 29 points, 10 passes, 5 rebonds à 8/16 au tir. Dans le même temps, l’allemande Satou Sabally a collé 20 points… mais dans la défaite, face au Sun.

Est-ce une sorte de message aux deux anciennes de Team USA qui jouent à Phoenix ? Peut-être pas, mais il faut quand même dire que Caitlin Clark s’est fait bien plaisir face au Mercury, qui encaisse 98 points dont 29 de la part de la rookie déjà superstar. Dès le retour de la WNBA, la jeune marque son territoire, et ça vaut bien quelques highlights !

Dans les autres matchs de la soirée, Satou Sabally s’est illustrée avec les Wings de Dallas en marquant 20 points. Dommage, ce n’est pas assez pour empêcher la défaite face au Sun. On a aussi eu droit à une belle passe d’armes entre Skylar Diggins-Smith (29 points) et Rhyne Howard (30 points) dans la rencontre entre Atlanta Dream et Seattle Storm (83-81).