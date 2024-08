Ce week-end marque le retour du 3×3 World Tour, et c’est dans la capitale du canton de Vaud, à Lausanne, que quelques médaillés olympiques – entre autres – se retrouvent pour en découdre. Hier avaient lieu les matchs de poule, et 3×3 Paris a parfaitement débuté sa fin d’été.

Franck Seguela et Jules Rambaut ont troqué leurs deux coéquipiers Lucas Dussoulier et Timothé Vergiat contre des visages connus. En effet, Lucas et Tim seront bientôt de retour sur les parquets de 5×5, à Nanterre et Blois, et ont donc laissé leur place à deux autres membres de 3×3 Paris, à savoir Paul Djoko et Hugo Suhard.

Comment se remettre dans le bain après une quinzaine olympique haute en couleur ? Se prendre d’emblée une équipe lituanienne composée elle aussi de deux médaillés (Pukelis et Vingelis). Victoire 20-18, le jetlag entre l’Olympe et la Suisse c’est pour les autres. Deux heures plus tard une équipe de Barcelone tentera bien de déjouer les pronostics mais un incroyable Franck Seguela va alors s’occuper du Barça, une phrase assez cool à écrire.

🥵 SEGUELA EN FUEGO! 🔥

🇫🇷 He put up 15 POINTS in their victory against Barcelona! 😮‍💨#3x3WTLausanne #3x3WT pic.twitter.com/wotubIz4Ir

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 16, 2024



Seguela en fuego et direction les demi-finales, ou les quatre artistes affronteront ce soir à 18h40 la dangereuse équipe autrichienne de Vienne, actuelle deuxième du classement du World Tour. Pour info le meilleur résultat de Paris cette année sur le World Tour est une finale à Marseille le 1er juin dernier, et il est très possible que le Parc Urbain de la Concorde ait encore un peu plus boosté ces messieurs pour la fin de saison. On ne sait pas ce que vous ferez ce soir à 18h40, mais nous on sait.