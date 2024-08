Depuis plusieurs saisons, le Magic progresse à vue d’œil et forcément, on en veut toujours plus du côté de Disney. En tout cas, Paolo Banchero se montre très ambitieux pour la saison à venir et entend bien placer à nouveau Orlando parmi les places fortes de l’Est.

Il est très loin d’être étranger au retour du Magic d’Orlando en Playoffs en 2024, mais P5 en veut encore plus, lui qui est également devenu All-Star dès sa deuxième saison NBA. Et comme on dit, l’appétit vient en mangeant et nul doute que Paul Banquier a encore la dalle pour la campagne 2024-25, où il se voit déjà être en concurrence avec les meilleures équipes de l’Est.

“On se sent parmi les meilleure équipes de l’Est. Je me souviens de l’an dernier où on était sur le podium en début de saison et tout le monde pensait que c’était de la chance. Tout le monde pensait qu’on allait s’effondrer et qu’on finirait au play-in. Mais on a bien fini et on a accroché la 5è place.”

“On était à ce niveau l’an dernier et on s’est renforcés cette année. Je suis devenu meilleur, tout le monde est devenu meilleur. On a de nouveaux joueurs qui vont beaucoup apporter. On veut faire du bruit, on doit être facilement dans le top 4 voire top 3, et on devrait même se battre pour remporter la Conférence Est !”

– Paolo Banchero