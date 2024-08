La WNBA continue de rythmer ce mois d’août, avec pas moins de quatre rencontres au programme la nuit dernière. Les gros noms de la ligue qui n’en finissent plus de faire parler d’elles, Indiana dans une sacré dynamique, voici tout ce qu’il faut savoir !

Le Fever explose le Storm grâce à une avalanche de 3-points

Indiana est sans aucun doute l’une des équipes les plus en forme de la ligue, et le face-à-face avec le Seattle Storm (4e de WNBA avant le match) avait tout d’un parfait test pour Caitlin Clark et ses coéquipières. Alors que la meneuse est un temps en difficulté avec son shoot, les deux formations ne se lâchent pas de beaucoup.

Mais ça, c’était avant la folle soirée de Lexie Hull et une avalanche de tirs à 3-points dans l’Indiana. L’arrière de 24 ans, qui n’avait jamais inscrit plus de 3 paniers derrière l’arc dans un match, envoie un insolent… 6/7 du parking en 20 minutes de jeu. Les joueuses du Storm ne peuvent que se regarder médusées à mesure que la Gainbridge Fieldhouse explose à chaque bombinette : 15/31 au total dont 8/10 dans le quatrième quart, coup de chaud ahurissant, victoire autoritaire (75-92).

Lexie Hull knocks down back-to-back corner threes 🤯 pic.twitter.com/nvSdUyRGEh

— Indiana Fever (@IndianaFever) August 18, 2024

Caitlin Clark, tranquille dans son coin, n’en finit plus de rayonner : 23 points, 5 rebonds, 9 passes et 2 contres pour agrémenter le tout. Avec un total de 232 passes depuis le début de saison, CC a officiellement battu le record de caviars distribués par une rookie dans l’histoire de la ligue (224, Ticha Penicheiro). Aucune joueuse (rookie ou non) n’a d’ailleurs affiché une ligne statistique d’au moins 15 points et 8 passes, soit… les standards de la meneuse. Bref, on commence à manquer de superlatifs. C’est de la folie.

Avec un bilan de (13-15, 7e), le Fever croit plus que jamais aux Playoffs. Au vu du niveau affiché, on commence à se dire que la fièvre peut continuer à prendre.

CAITLIN CLARK: RECORD BREAKER 🔥

Most dimes by a rookie in WNBA history, passing Ticha Penicheiro‼️ pic.twitter.com/6D8BBSOUT9

— ESPN (@espn) August 18, 2024

Derrière une A’ja Wilson géante, les Aces rebondissent

Battues par un Liberty trop serein, les Las Vegas Aces avaient besoin d’un petit remontant. Rien de tel qu’un petit déplacement chez les Los Angeles Sparks (11e, 6-21) pour se remettre la tête à l’endroit. Seul le premier quart-temps a été relativement serré, avant l’inexorable envol des doubles championnes en titre (71-87).

Mais dans une soirée où le suspens ne s’était pas invité, c’est le nom d’A’ja Wilson qui était de nouveau sur toutes les bouches. La MVP du tournoi olympique, terrifiante de domination depuis le début de la saison, a ajouté une nouvelle ligne à son exercice 2024 : 34 points, 13 rebonds, 5 interceptions et 2 contres, surtout merci d’être passé. La WNBA n’a pas connu un tel niveau individuel depuis un bail, c’est à se demander si elle compte s’arrêter un jour.

A’JA WILSON TODAY 😤🔥

• 34 POINTS

• 13 REBOUNDS

• 5 STEALS

• 12/20 FG

pic.twitter.com/FDdBDbwcxN

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 19, 2024

Le Sky s’incline lourdement malgré Angel Reese, le Sun coince

Depuis le trade de Marina Mabrey, Chicago ressemble de plus en plus à une équipe qui regarde vers le bas du classement. Le deuxième blowout face au Mercuy (68-86) en trois jours l’atteste encore, le Sky n’est pas si loin des Bulls. Pour autant, Angel Reese a encore fait état de tout son talent. En plus de ses 19 points (50% au tir), la meilleure amie de Caitlin Clark a moissonné comme jamais au rebond, atteignant de nouveau la barre des 20 prises. Plus encore, on parle de 10 rebonds défensifs ET 10 rebonds offensifs en 34 minutes sur le parquet, impossible de demander davantage d’une rookie définitivement spéciale, à un petit point d’un autre double double-double en WNBA.

Angel Reese is now the fastest player in WNBA history to reach 20 double-doubles in a single-season 🔥👏 pic.twitter.com/ouKukFVgyP

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2024

Dans le dernier match de la nuit, le Connecticut Sun s’est incliné d’un rien face à un Atlanta Dream qui tourne mieux depuis le retour des grandes blessées. Face aux Wings il y a deux jours, un Sun revigoré offensivement dégageait de beaux rayons de positivité. Un quart-temps la nuit dernière a suffi pour amener quelques nuages, et le reste d’un match pour faire tomber une averse comme New Haven en connaît si bien. Depuis l’arrivée de Marina Mabrey, Connecticut cherche encore ses rotations, et les tâtonnements sont encore trop visibles.