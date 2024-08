D’après Marc Stein, Steve Kerr ne va pas poursuivre l’aventure avec Team USA au-delà des JO de Paris 2024. Pour lui succéder à la tête de l’équipe nationale, cela devrait se jouer entre deux candidatures, celles de deux de ses assistants coachs : Erik Spoelstra et Tyronn Lue.

Après avoir coaché son pays aux JO 2024 mais aussi à la dernière Coupe du Monde (2023), avoir assisté Gregg Popovich aux JO de 2021 et à la Coupe du Monde 2019, Steve Kerr devrait se recentrer sur son équipe des Golden State Warriors à l’avenir, et laisser Team USA sur le côté. Maintenant, qui pour lui succéder à la tête de la formation la plus puissante du basketball mondial ? Comme il est souvent d’usage chez Team USA, cela devrait se décider entre deux assistants coachs déjà présents. En l’occurrence, Erik Spoelstra et Tyronn Lue.

Quoi qu’il arrive, l’équipe américaine semble être entre de bonnes mains avec ces deux noms, mais si l’expérience prime, cela devrait être le profil de Spoelstra qui sera retenu, lui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur tacticien de la ligue. Il y a aussi une possibilité où Spoelstra préfère se concentrer sur son équipe du Miami Heat, auquel cas, la position reviendrait logiquement à Tyronn Lue. Quoi qu’il en soit, Grant Hill, le directeur de Team USA basketball, va avoir une décision importante à prendre une fois que Steve Kerr se sera retiré de sa position de head coach de l’équipe américaine. Car avant de parler de Jeux olympiques 2028, il y a déjà une compétition majeure dans trois ans pour Team USA avec le Mondial, et ça fait longtemps que les Américains n’y ont pas été à la hauteur de leur réputation.

Avec la Coupe du Monde 2027 au Qatar à l’horizon, tout va s’enchaîner assez vite. Au vu des dernières performances américaines dans la compétition, probable que les dirigeants de Team USA tiennent à faire un résultat dans trois ans, histoire de remettre les choses au clair, même si l’effectif sera encore probablement déséquilibré comparé à l’équipe olympique. Que ce soit Spoelstra ou Lue à la tête du banc, il faudra faire les bons choix. Il y aura un minimum de pression pour le futur coach des Américains, et pas sûrs que les tirs miracles de Steph Curry soient encore là pour sauver tout le monde.

Source texte : Marc Stein