Quel effectif pour Team USA aux JO 2028 ?

Les JO de Paris 2024 sont à peine terminées qu’on se projette déjà sur l’édition de 2028 à Los Angeles. À domicile, Team USA alignera encore un effectif 5 étoiles, même s’il faudra faire avec les retraites internationales de plusieurs cadres. On a sorti la boule de cristal pour essayer d’imaginer le futur roster des Avengers.

Encore une fois, la France a fait tanguer le navire Team USA et, encore une fois, les Américains ont su trouver la clef pour repartir des JO avec de l’or autour du cou. Il faut dire que les choses sont plus faciles quand on peut compter sur l’un des deux meilleurs joueurs de l’histoire (hello LeBron), le meilleur shooteur de l’histoire (hello Steph) et probablement le plus grand talent offensif jamais vu sur un terrain (hello KD).

Seul problème pour Team USA, ces trois talents hors norme ne pourront pas toujours sauver la patrie. Pour LeBron James, la question est déjà entendue puisqu’il a expliqué qu’il ne jouerait pas le prochain tournoi olympique. Stephen Curry a aussi expliqué après la victoire qu’il n’était pas sûr de rejouer aux JO avec son pays. Seul Kevin Durant a laissé une porte ouverte, mais sans rien promettre.

Pour Team USA, c’est un véritable changement générationnel qu’il faut négocier, avec la fin des illustres anciens et des jeunes qui vont devoir prouver qu’ils ont les épaules pour porter l’Oncle Sam au sommet.

Maintenant que le cadre est posé, si on s’intéressait à l’effectif de Team USA pour 2028 ?

Meneurs

Jalen Brunson – Ja Morant – Tyrese Haliburton

On a pris un trio qui fait sens que ce soit en terme de talent ou de continuité. Jalen Brunson aurait déjà pu être du groupe de 2024 et s’il reste sur son niveau du moment, il sera un no-brainer à L.A.. Avec ses blessures et sa suspension, Ja Morant a des choses à se faire pardonner mais il fait aussi partie des tous meilleurs meneurs de NBA. Enfin, Tyrese Haliburton fait partie de ces jeunes stars qui montent et lui aussi devrait être au sommet de son jeu en 2028, alors qu’il aura 28 ans aux JO de L.A. Même s’il a peu joué à Paris, cette expérience olympique devrait lui servir à passer un cap et cela permettrait aussi de faire le lien entre deux groupes.

Mentions : De’Aaron Fox, Kyrie Irving, Trae Young, Tyrese Maxey, Cade Cunningham

Arrières / Ailiers

Devin Booker – Anthony Edwards – Jaylen Brown – Jayson Tatum

Très compliqué de partir sur la liste des extérieurs. Déjà parce qu’il y a beaucoup de talent mais aussi car il y a pas mal d’incertitudes sur les potentielles présences des uns et des autres. Déjà, est-ce que Kevin Durant voudra repartir à l’attaque pour une 5ème médaille d’or olympique ? Si oui, on lui fera certainement une place et vu le talent du bonhomme, il ne l’aura pas volée. Il faudra voir aussi si les Jay Brothers de Boston sont désireux de jouer avec Team USA. Brown n’a pas caché qu’il avait été agacé d’avoir été laissé de côté, Tatum a lui ciré le banc durant tous les JO. Booker et Edwards sont eux des choix évidents, et on mise même qu’ils seront titulaires sur les postes 2 et 3 en 2028.

Mentions : Donovan Mitchell, Kevin Durant (jouera s’il veut jouer), Mikal Bridges, Jalen Williams, Brandon Miller, Kawhi Leonard ?

Ailier-forts

Chet Holmgren – Zion Williamson – Paolo Banchero

Pour les postes 4, c’est un poil plus facile de se décider, même si on n’exclut aucun scénario. Paolo Banchero ne fait que monter en puissance avec Orlando et il a tout pour être un cadre de Team USA dans 4 ans. Chet Holmgren a aussi les qualités pour faire partie du groupe en continuant à polir son jeu entre défense imbattable et polyvalence offensive. Pour Zion Williamson aussi, cela devrait être un choix facile, même si les blessures à répétition du bonhomme rendent sa présence beaucoup plus incertaine.

Mentions : Scottie Barnes , Jaren Jackson Jr. , Cooper Flagg

Pivots

Anthony Davis – Bam Adebayo

On opte pour un duo de pivots, avec Holmgren qui pourra se décaler si besoin au poste 5. Pour cette doublette, de la continuité avec Anthony Davis et Bam Adebayo, déjà présents sur cette olympiade. Bam Adebayo sera en plein prime et s’il poursuit sur sa lancée, il sera un sacré freak des deux côtés du terrain. Pour Anthony Davis, ça serait sûrement sa grande dernière, à L.A, chez lui. À 36 ans, il sera sans doute moins dominant mais il devrait encore avoir de quoi rendre de précieux services, en plus de son leadership dans le groupe. Et Joel Embiid dans tout ça ? Sur le papier, il fait tout à fait sens, mais le bonhomme n’a pas l’air de savoir quel drapeau il veut représenter puisqu’il a fait un grand appel du pied au Cameroun pour 2028.

Mentions : Joel Embiid, Evan Mobley