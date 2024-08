Dwyane Wade futur commentateur NBA ?

Depuis sa retraite de joueur en 2019, Dwyane Wade fait beaucoup de choses. Son occupation cet été ? Commenter des matchs de basket aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un nouveau rôle qui pourrait lui ouvrir quelques portes à l’avenir.

Le meilleur joueur de l’histoire du Miami Heat était en effet derrière le micro, dans le costume d’analyste aux côtés de Noah Eagle, pour commenter les JO pour la chaîne NBC. On rappelle que cette dernière vient d’acquérir des droits TV de la NBA à partir de 2025, ce qui pourrait ouvrir la voie à D-Wade s’il souhaite poursuivre dans ce nouveau rôle. En tout cas il l’envisage.

“Absolument (ça m’intéresse). Mais je dois en savoir plus. À quoi ça va ressembler ? Qui sera mon partenaire ? Tout ça, ça compte.” – Dwyane Wade, via NBC

REPORT: Dwyane Wade is expected to get “serious looks” from networks for a broadcasting job, per @richarddeitsch. pic.twitter.com/PbfnlZiwhk

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 12, 2024

En plus d’avoir signé un livre pour l’auteur de cet article, Dwyane Wade a marqué des points en tant que commentateur durant les JO de Paris 2024. La preuve, plusieurs plateformes médiatiques pourraient convoiter D-Wade pour un poste derrière le micro à partir de 2025. NBC bien sûr, mais aussi Amazon si l’on en croit Richard Deitsch de The Athletic.

“Avec le nouveau deal de droits TV qui doit commencer en 2025, plusieurs postes de commentateurs vont s’ouvrir sachant que NBC et Amazon vont intégrer le marché. Avec son profil de Hall of Famer et l’expérience qu’il a pu acquérir à Paris, Dwyane Wade sera convoité par des chaînes s’il est intéressé. Wade a dit qu’il a travaillé avec un coach pour se préparer à commenter.”

S’il reste inexpérimenté en tant que commentateur, son statut d’ancienne superstar NBA associé à son éthique de travail fait de Dwyane Wade un candidat très crédible pour commenter la NBA à l’avenir.

J'ai fait dédicacer le livre "Les Heatles" de @nicolasmeichel par @DwyaneWade, son joueur préféré all-time.

Mission accomplie, on rentre à la base ✅ pic.twitter.com/uh2tNRSJqT

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 31, 2024