Les JO de Paris 2024 à peine terminés, certains se projettent déjà sur 2028 et l’édition de L.A. C’est notamment le cas de Trae Young, qui se verrait bien enfiler le maillot de Team USA pour l’occasion.

Team USA avait décidé de mettre le paquet pour ramener l’or au pays cette année. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, toutes les plus grandes stars étaient de la partie du côté de Paris. Mais dans quatre ans, à quoi ressemblera l’effectif de l’oncle Sam lorsque les JO arriveront du côté de Los Angeles ?

LeBron James a déjà dit que ce serait sans lui, et vu leurs âges respectifs (36 et 35 ans), il est loin d’être acté que Stephen Curry et Kevin Durant y participent. Les JO de la Cité des Anges devraient ainsi voir émerger de nouveaux cadres pour guider l’équipe américaine.

On pense bien sûr à Anthony Edwards, déjà médaillé d’or à Paris, mais il aura besoin d’aide. Parmi les joueurs qui ont déjà en tête le tournoi olympique de L.A., il y a Trae Young.

La star des Hawks est l’un des meilleurs meneurs de la Ligue mais il n’a pour le moment jamais été appelé en sélection. Non retenu pour le Mondial 2023, bien malgré lui, le joueur n’a pas non plus fait le cut pour les JO, où Curry, Tyrese Haliburton et Jrue Holiday lui ont été préférés en tant que meneur.

Parmi les trois noms ci-dessus, il est fort probable que deux d’entre eux ne seront pas à Los Angeles, puisque Jrue Holiday aura lui 38 ans. Trae Young, en revanche, ira tout juste sur ses 30 ans et il sera donc dans son prime au moment des Jeux.

Invité du Podcast de Paul George (The Podcast P), Ice Trae a fait acte de candidature pour les JO de 2028.

“Les Jeux olympiques en 2028, bien sûr. Je veux dire par là que rien n’est donné. Tout se mérite. Il y a donc quelques années où il va falloir gagner, et les États-Unis ont évidemment beaucoup de talent. Nous avons beaucoup de joueurs qui pourraient en faire partie, mais bien sûr, bien sûr que je le veux, mais nous verrons. Cela ne dépend pas de moi, mais si c’était le cas, je le ferais.”

Un message clair et net de la part du joueur des Hawks, qui rappelle néanmoins que postuler n’assure aucunement une place dans le groupe. Avec Jalen Brunson, Ja Morant, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, De’Aaron Fox voire un Kyrie Irving vieillissant, il y a du beau monde qui peut gérer la mène de Team USA en 2028.

Source texte : Podcast P