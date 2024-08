Kevin Durant devrait devenir actionnaire minoritaire du PSG !

Il semble que Kevin Durant ne soit pas venu à Paris seulement pour aller gratter la médaille d’or aux JO. Selon les infos de Romain Molina, l’ailier des Suns serait en voie de devenir actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain.

Kevin Durant dans le football ? Pas de panique, la durantula n’a pas prévu de nous faire une Michael Jordan et de changer de discipline sportive. Le joueur de Phoenix est tout simplement un grand fan de “soccer”, et c’est du côté des bureaux que KD porte son regard.

Selon le bien informé Romain Molina, Kevin Durant devrait ainsi devenir actionnaire minoritaire du PSG ! Toujours selon Molina, l’investissement de KD porterait sur 2% des parts du club.

Selon @Romain_Molina, Kevin Durant devrait devenir un des nouveaux actionnaires minoritaires du PSG. https://t.co/mWpw5Q3R4b

August 12, 2024

On imagine que Durant ne va pas venir toquer à la porte de Nasser al-Khelaifi tous les matins pour parler ballon rond, mais c’est aussi la preuve que le MVP 2014 n’oublie pas le business, même pendant les JO. Il avait notamment visité les installations du club la semaine dernière.

🏀 Kevin Durant au Campus PSG 🤝

📺 Avant la finale de ce soir, revivez la visite de Kevin Durant, au Campus PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/88VxIRkbfu

August 10, 2024

Du côté du PSG, c’est aussi une belle plus value car le club s’associe à l’image mondialement connue de Kevin Durant, notamment sur le marché US. À voir si cette nouvelle association motivera le PSG à investir sur une équipe de basket dans le futur.

Déjà actionnaire d’une franchise de MLS, KD se lance donc dans le foot européen. Il rejoint ainsi LeBron James, grand amateur de football lui aussi et qui détient des actions du club anglais de Liverpool.

Source texte : Romain Molina