Pas de nouvelle franchise en NBA la saison prochaine, mais une nouvelle salle ; les Los Angeles Clippers s’installent à l’Intuit Dome et y disputeront leur premier match le 23 octobre prochain face aux Phoenix Suns.

Enfin ! Les Los Angeles Clippers ne sont plus les colocataires des Lakers et ont leur propre salle. La franchise de Steve Ballmer déménage à l’Intuit Dome et célèbrera son ouverture le 23 octobre prochain.

Dès le deuxième soir de la saison régulière, l’inauguration aura lieu avec une rencontre programmée face aux Phoenix Suns. Une affiche alléchante qui mettra aux prises Devin Booker face à Kawhi Leonard et Kevin Durant face à Nicolas Batum, et non il n’y a pas d’erreur dans cette phrase. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania :

The Los Angeles Clippers are slated to open their new Intuit Dome for the first regular season game on Oct. 23 hosting the Phoenix Suns, sources tell me and @LawMurrayTheNU.

Cette nouvelle enceinte va permettre aux Clippers de renforcer une identité propre. Après son départ de l’équipe Paul George a déclaré qu’il se sentait dans l’équipe B de Los Angeles. Désormais, lorsqu’un spectateur se rendra à l’Intuit Dome, ce sera, sans l’ombre d’un doute, pour voir évoluer les voiliers, pas parce que les matchs à la crypto.com Arena coutaient moins cher lors de leurs jours de match.

La rencontre est, sur le papier, à la hauteur de l’événement, Steve Ballmer s’en satisfait certainement. La nouvelle ère des Clippers s’apprête à commencer, lancement programmé le 23 octobre.

