Nous avons déjà la réponse à une des plus grosses interrogations autour du calendrier de la saison prochaine en NBA : la date du retour de Klay Thompson au Chase Center. L’arrière retrouvera les Golden State Warriors le 12 novembre prochain.

Entourez la date au marqueur, Klay Thompson reviendra rapidement au Chase Center. Cet été, après 13 ans de collaboration commune, l’arrière a eu des envies de changement et s’en est allé des Golden State Warriors, franchise avec laquelle il a construit sa légende.

Son retour dans son ancienne enceinte devrait, sauf surprise, être un grand et beau moment d’émotion tant les deux parties se sont quittées en bons termes. Vous pouvez déjà aller acheter les mouchoirs et les réserver pour le 12 novembre. Selon Shams Charania, c’est la date à laquelle les Dallas Mavericks se déplaceront pour la première fois à San Francisco la saison prochaine.

Klay Thompson’s first return trip to Bay Area: Nov. 12 on TNT when the Mavericks visit the Warriors at Chase Center, per sources. pic.twitter.com/nbHAF4mpNO

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2024

Pour une fois, les fans des Warriors ne célébreront pas les filoches de Klay Thompson, ou du moins pas pleinement, mais une vidéo hommage sera probablement de la partie. La franchise californienne a déjà annoncée vouloir retirer le maillot de l’arrière à la fin de sa carrière.

Les Splash Bros ne porteront plus sur le même maillot, mais seront le temps d’un soir sur le même parquet à nouveau. Le premier face à face entre les deux sera teinté de nostalgie et fera le tour des réseaux. Le 12 novembre, les larmes couleront dans la baie, un mélange entre joie et tristesse, mais surtout de la reconnaissance.

Source texte : Shams Charania