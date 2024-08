Le calendrier de la saison NBA va être révélé en intégralité cette semaine, mais les premières affichent commencent déjà à tomber par l’intermédiaire de Shams Charania. Parmi elles, les deux rencontres qui ouvriront la saison le 22 octobre prochain : Celtics – Knicks et Lakers – Wolves.

Il est de coutume que le champion NBA en titre joue dès le premier jour de la saison régulière suivante. Cette année ne déroge pas à la règle puisque les Boston Celtics disputeront le match d’ouverture de l’exercice 2024-25 de la plus grande ligue du monde.

Jayson Tatum et ses coéquipiers recevront leurs bagues de champions au TD Garden juste avant un match face à l’une des équipes les plus attendues de la Conférence Est : les New York Knicks.

La franchise de la Big Apple a été une des darlings de la NBA la saison dernière et ne s’est inclinée qu’au septième match des demi-finales de Conférence face aux Indiana Pacers. Depuis cette défaite, ils se sont renforcés avec l’arrivée de Mikal Bridges ; l’ancienne joyeuse bande de Villanova est désormais complètement réunie.

Opening Night of the 2024-25 NBA season on TNT October 22, per sources:

🏀 Knicks at Celtics, ring night

🏀 Timberwolves at Lakers pic.twitter.com/RGWFglVZ9F

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2024

Dans la foulée de ce premier match, les fans de la Grande Ligue quitteront Boston pour Los Angeles, d’une franchise mythique a une autre. Les Lakers ouvriront, à domicile, le bal de la Conférence Ouest face à une équipe qui a changé de statut en 2023-24 : les Minnesota Timberwolves.

Anthony Edwards et ses coéquipiers ont atteint les finales de Conférence l’année dernière en éliminant notamment les Denver Nuggets du triple MVP, Nikola Jokic. La franchise de Minny n’a que rarement eu l’honneur de jouer le premier soir de la saison régulière et cette nomination est une preuve de la hype naissante autour de cette équipe.

Celtics – Knicks pour commencer, Lakers – Wolves pour conclure. La NBA sait mettre en appétit, on a déjà hâte d’être le 22 octobre.

Source texte : Shams Charania