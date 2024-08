Comment faire pour surmonter la tristesse post Jeux Olympiques ?

Les Jeux Olympiques sont officiellement terminés, et c’est un grand vide qui s’installe après deux semaines haletantes de compétition, de joie et de sport qui ont plongé le monde entier ou presque dans une bulle. Maintenant que c’est fini, comment rebondir et éviter ce blues ?

Lundi 12 août 2024, les JO sont officiellement clôturés, et il faut désormais retrouver une vie normale. Comment ça “retrouver une vie normale” ? Après s’être ambiancé comme des fous sur du rugby à 7, après avoir hurlé sur du tir à l’arc alors qu’on ne connaissait pas les règles encore 10 minutes avant, après avoir été en stress sur du water-polo. Non, ce n’est pas possible, laissez-nous cette dose, on est des drogués, et on en veut encore.

C’est bientôt la rentrée des classes, ça veut dire qu’au-delà des fournitures scolaires, il va falloir commencer à potentiellement choisir de nouveaux sports, pour vous ou pour d’autres. Pourquoi ne pas dépoussiérer cette carte de piscine qui chope la poussière dans le tiroir et enfin lancer ce fameux projet Léon Marchand ? Pourquoi ne pas commencer le judo, pour essayer d’arriver à la moitié du quart du niveau de Teddy Riner, et ainsi essayer de renverser cette dictature qu’il a instauré sur ce sport ? Pourquoi ne pas se chauffer sur Netflix avec la série sur Simone Biles et ainsi générer la nouvelle antagoniste de la gymnastique ?

Le fait de rester dans ce monde de sport permet de se remémorer certains souvenirs pour éviter de tomber dans le blues. Il a rythmé les 15 derniers jours et ça ne disparaitra pas comme ça. En parler autour de soi, peu importe avec qui, permet de prolonger cette fête et certains endroits auront désormais une symbolique sportive, une symbolique olympique propre à chacun(e).

De plus, nos Equipes de France de basket ont toutes les deux vendu du rêve alors qu’elles ont parfois fait davantage flipper. Deux affrontements entre Français(es) et Américain(e)s, même perdus, “c’est la France frère !” comme dirait Victor Wembanyama. Le basket a représenté un incroyable point d’exclamation sur ces Jeux Olympiques, dont on a déjà l’impression que la cérémonie d’ouverture a eu lieu il y a 6 mois !

Nos basketteurs et basketteuses ont rendu fiers un paquet de gens et ont forcément gagné des fans lors de cette dernière quinzaine, mais c’est le cas dans beaucoup de disciplines. Personne n’aurait pensé à s’extasier sur Antoine Dupont, Félix Lebrun, Pauline Ferrand-Prévot ou encore Cassandre Beaugrand avant ces JO, et aujourd’hui, nous avons été témoins de la page d’histoire du sport Français que ces gens, et bien d’autres, ont écrit et certains endroits de la capitale sont désormais empreints d’un bout de l’histoire du sport tricolore.

Aujourd’hui, il est surtout l’heure de se plonger dans certains souvenirs. Que ce soit les épreuves visionnées en direct, à la TV ou sur place, seul, en famille, entre amis ou même avec des personnes rencontrées sur place, les souvenirs obtenus dans les différentes boutiques ou les différents lieux qui ont vibré au rythme du sport, ou simplement d’avoir “regardé à la téloche” juste comme ça”. Cette véritable bulle de sports dans laquelle on était tous plongés ensemble se termine brutalement, y compris pour les sportifs eux-mêmes, et forcément, l’envie de surfer sur cette fête internationale est grande.

Certaines images restant à vie, comptez sur les caméras du monde entier pour avoir immortalisé certaines épreuves, suivi certains sportifs, raconté certains événements. Une occasion idéale pour se replonger dans cette grande fête du sport, et pouvoir se dire “J’y étais”. Regarder ça à plusieurs contribue à faire perdurer cette communion internationale et apaise cette gueule de bois qui plane en France.

Ces souvenirs se sont passés dans l’Hexagone et ont forcément donné goût à la pratique de certains sports à plusieurs personnes. Nos athlètes nous ont tous fait rêver, et ça par contre, ça va durer très longtemps, bien plus que deux semaines. Mais aussi et surtout… il y a les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre !