Le marathon de 1904, une pure folie – L’histoire du Pépère Castor

Aujourd'hui : on revient… 120 années en arrière.

Le 30 août 1904, à St. Louis aux Etats-Unis, se déroule le marathon des JO. Un marathon clairement pas comme les autres, rempli de rebondissements. 32 athlètes sont sur la ligne de départ, mais seulement… 14 finissent la course, dont Thomas Hicks qui remportera le marathon en 3 heures, 28 minutes et 53 secondes (plus long temps de l’histoire pour un gagnant). Retour sur une course complètement folle.