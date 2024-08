L’Interview : Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy chez TrashTalk !

Crossover exceptionnel entre TrashTalk et les trois as du ping français ! Car c’était ça aussi les Jeux, des putains de rencontres. Faites-vous plaisir, c’est cadeau.

Le médaillé de bronze en individuel Félix Lebrun, et les trois médaillés de bronze en équipe Simon Gauzy, Alexis Lebrun et… Félix Lebrun. Trois des cracks de l’été, stars nationales et internationales d’un sport qui a conquis les Français.

L’invitation était lancée depuis un moment et ces trois immenses beaux gosses ont donc attendu d’être médaillés olympiques pour passer dire bonjour au studio. On préfère ne rien spoiler, mais sachez juste que cette émission fut incroyable à vivre en direct, avec de la bonne humeur, des anecdotes et de vraies surprises.

Envoyez la sauce, une émission qui ponctue à merveille les deux semaines que l’on vient juste de passer tous ensemble. Les émotions, vraiment.