TrashTalk Award – Spécial JO Paris 2024 : Joel Embiid se joue des sifflets français

Qui dit Jeux Olympiques dit forcément trashtalking, et ce dans n’importe quelle discipline ! Ces JO de Paris 2024 n’ont pas échappé à la règle, pour notre plus grand bonheur. Florilège des plus belles joutes verbales (et non verbales) de cette quinzaine dans la capitale.

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par ces t-shirts “à l’effigie” de Kyrie Irving lors des Finales NBA.

Candidat # 1 : Antoine Dupont enfonce le clou face aux Argentins en rugby à 7

Alors que le succès était déjà entériné face à l’Argentine en quarts de finale de rugby à 7, Antoine Dupont a décidé d’en rajouter une couche face à ce qui semble être nos meilleurs ennemis depuis la fameuse Finale de la Coupe du Monde 2022 en football (Emiliano Martinez, si tu lis ce message, sache qu’on ne t’aime pas). Dupont s’empare de la balle et aurait pu la conserver, mais en a décidé autrement.

pic.twitter.com/Ea2v9jTL14

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 25, 2024

Antoine Dupont a décidé de taper une pointe au nez et à la barbe de l’Albiceleste, qui n’a pas trop apprécié le geste, et d’aplatir le ballon, tel un Vince Carter, dans les airs. Nous, on valide, ça fait un plus grand écart, et un petit pied de nez qui fait plaisir. Merci Antoine !

Candidat # 2 : Usman Garuba et les Australiens s’échangent des amabilités

Ça n’a pas traîné en basket, puisque Usman Garuba s’est embrouillé avec à peu près toute l’Australie dès le premier match de ces Jeux. L’intérieur espagnol n’a pas apprécié l’extravagance de Matthew Dellavedova après un passage en force provoqué par ce dernier, s’en est suivi une petite échauffourée qui a bien lancé les hostilités au Stade Pierre Mauroy.

https://t.co/0vBpary7nh pic.twitter.com/4OuIJ7n4By

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Ça chauffe sévère entre les deux clans et les arbitres sont obligés de jouer la sécurité pour calmer tout ce beau monde. Mais Garuba n’en a pas fini avec les Boomers. Alors que Josh Giddey monte au panier malgré le coup de sifflet à son encontre, l’intérieur ibérique tente de contrer le nouveau meneur des Bulls, qui n’apprécie guère et vient donc dire à son adversaire tout le bien qu’il pense de cette action. Les deux doivent à nouveau être séparés. Décidément une journée placée sous le signe de la castagne pour Garuba, qui a malheureusement perdu ce match 92 à 80.

Candidat # 3 : Shai Gilgeous-Alexander se marre dès ses premiers shoots

Dans la même journée, Shai Gilgeous-Alexander et le Canada démarraient leurs JO contre la Grèce, et la star du Thunder n’a pas attendu longtemps avant de rentrer dans son match, et dans son trashtalking. Dès ses premières flèches à mi-distance envoyées dans la cible, SGA n’a pas manqué de narguer ses adversaires.

Mdr ça fait une minute qu’on joue et Shai Gilgeous-Alexander se marre après avoir rentré un tir mi-distance.

Ça promet ! pic.twitter.com/pYBtuxbTrC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Un début de tournoi en fanfare pour Shai, qui a tout de suite mis la Grèce dedans en remportant ce premier match sur le score de 86 à 79. Gagner en se marrant, telle est la vie de Shai Gilgeous-Alexander depuis le début de sa carrière.

Candidat # 4 : Sabrina Ionescu fait un chut au public

Chez les femmes aussi, ça taille sévère. Sabrina Ionescu a également eu sa petite tribune dans cette rubrique. Dans ce match face à la Belgique, les Américaines ont dû s’employer pour l’emporter 87 à 74 face à nos voisines, mais grâce notamment à A’Ja Wilson et Breanna Stewart, Team USA a réussi à l’emporter. Ionescu, joueuse du New York Liberty, y est également allé de son shoot de 10m, et de la célébration qui va avec.

https://t.co/cLaU7CJwNX pic.twitter.com/RpdsQ9OlkE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2024

Peut-être que la joueuse a été victime de chambrage, et qu’elle a décidé de rendre la monnaie de leur pièce aux belligérants, mais en tout cas, ce shoot lointain méritait bien un petit flex personnel.

Candidat # 5 : Fan Zhendong fait un “calma” au public après avoir battu Alexis Lebrun

On part maintenant au tennis de table, où Alexis Lebrun, grand frère de Félix, a vu ce que ça faisait que de subir un “calma” après une défaite. En effet, Alexis était carrément monté sur la table en reprenant la célébration de Cristiano Ronaldo après avoir défait le petit bro, alors en larmes. Lors de ces JO, le Chinois Fan Zhendong a fait la même chose, de façon un peu moins insolente certes.

🏓🇫🇷 Pas de finale olympique pour FÉLIX LEBRUN, qui s’incline 4 sets à 0 face au vice-champion olympique Fan Zhendong. Le Français de 17 ans jouera pour le bronze dimanche. (Eurosport) #Paris2024 pic.twitter.com/jsZA9rgJXY

— Mediavenir (@Mediavenir) August 2, 2024

Après avoir vaincu Alexis en quatre sets secs, Fan Zhendong a installé la clim à Paris et s’est permis de le rappeler. Le pongiste chinois a roulé sur cette rencontre, au point que le grand frère de Félix ne reconnaisse lui-même qu’il s’est fait “démonter”. Pour en revenir à Fan Zhendong, il a fini champion olympique, et a donc bien été un antagoniste sur ces JO.

Candidat # 6 : les joueurs français de football chambrent les Argentins

Les nerfs sont tendus entre l’Argentine et la France depuis 2022. La faute notamment à cette Coupe du Monde de football perdue en 2022, mais aussi du fait de certains chants racistes prononcés par de nombreux Argentins à l’encontre des Français. Forcément, la rancœur était tenace chez les joueurs tricolores, et après leur victoire 1-0 sur un but de Jean-Philippe Mateta, les hommes de Thierry Henry n’ont pas hésité à aller chambrer les fans de l’Albiceleste qui avaient fait le déplacement.

Il y a également eu un début de bagarre dès le coup de sifflet final, et ça s’est également prolongé dans le tunnel. On peut également apercevoir les fans argentins faire un signe réputé raciste en tribunes, quelques semaines après que le joueur de Chelsea, Enzo Fernandez, ait repris les paroles du chant raciste évoqué plus haut. Bref, une belle bande de Prix Nobel.

Candidat # 7 : Teddy Riner fait dégoupiller son adversaire en quarts, et soulève sa victime en demi

Le GOAT du judo, Teddy Riner, a instauré une véritable dictature sur son sport. On l’a encore vu sur ces Jeux Olympiques. Dès les quarts de finale, il a fait vriller son adversaire, le Géorgien Guram Tushishvili, en le provoquant après sa victoire. Le vaincu n’a pas trop aimé et l’a fait savoir à notre Teddy national, qui est resté de marbre face à sa victime.

“Lui et moi, on avait un petit contentieux.”

Teddy Riner revient sur son accrochage avec son adversaire géorgien du quart de finale.

Une rivalité qui ne date pas d’hier… @QuelleEpoqueOff @francetvsport #Paris2024 pic.twitter.com/xQ5frKv3my

— France tv (@FranceTV) August 3, 2024

Le Géorgien a d’ailleurs été exclu des JO après ce mauvais geste. En demi-finale, de judo par équipe, Riner s’est retrouvé face à Joonhwan Lee, seulement 83 kilos à la pesée, contre les 141 de Teddy (c’était un choix de la Corée du Sud). Il s’est ensuite permis de le trainer comme un sac de patates, jugez plutôt.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/srdEZugMBC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 3, 2024

Candidat # 8 : Oblique Seville lance un regard à Noah Lyles en demi-finale du 100m… et finit dernier en finale

Oblique Seville avait visiblement un contentieux à régler avec Noah Lyles aussi. Lors de la demi-finale, le Jamaïcain a devancé l’Américain et l’a regardé avec insistance au moment de passer la ligne d’arrivée. Les deux coureurs se sont toisés sur la photo finish.

LE REGARD D’OBLIQUE SEVILLE À NOAH LYLES APRÈS L’AVOIR BATTU DANS LA PREMIÈRE 1/2 FINALE 👀

FINALE À 21H55 🔥

pic.twitter.com/csmqqyw4bW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024

Visiblement, Lyles l’a pris personnellement, tel un Michael Jordan avec un iPad dans ses mains, et a réglé ses comptes en finale en mettant une tempête à tout le monde, et en finissant en 9’79. OLYMPIC CHAMPION OF WHAT ? Du 100m Noah ! Tu tiens ta revanche face à un Oblique Seville bon dernier de cette finale. Les provocations n’ont pas été suivies des actes.

Candidat # 9 : Sha’Carri Richardson regarde la concurrence… avant de gagner la finale

Lors du relai 4x100m féminin, les Américaines étaient les grandes favorites avec notamment Gabby Thomas, qui a remporté la médaille d’or du 200m et Sha’Carri Richardson, deuxième femme la plus rapide du monde. Cette dernière a d’ailleurs éclaboussé la course de sa vitesse, et de ses punchlines silencieuses.

absolutely THE COLDEST PIC of the Olympics

Sha’Carri Richardson stares down other runners as she comes from behind to win gold🏅 pic.twitter.com/kgSyzJgAPE

— Warren Sharp (@SharpFootball) August 9, 2024

Sha’Carri a bien pris soin de toiser la concurrence en regardant derrière, juste avant de franchir la ligne en première position. Une chose que n’a pas su faire Oblique Seville quelques jours plus tôt.

Candidat # 10 : Team USA souhaite bonne nuit aux Bleus

La France a visiblement effrayé les Cainris, sur leur route pour la finale des Jeux Olympiques pour la deuxième édition consécutive. Lorsque le match était plié, beaucoup de joueurs, que ce soit Stephen Curry et LeBron James face à face, ou encore le banc des States, ont tous mimé la célébration du Chef après son shoot stratosphérique qui vient terrasser l’EDF.

pic.twitter.com/tIMIS2o524

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Il faut dire que Stephen Curry a exterminé l’EDF dans le money-time, et sa performance a permis à Team USA de se faciliter la tâche en fin de match et de se mettre à l’abri. Le Chef, visiblement très insolent, avait anticipé ce moment et a pris soin de traduire sa célébration dans la langue de Molière avec ce hoodie porté après le match. Le monde est vraiment trop méchant.

Nan par contre le hoodie « nuit nuit » pour traduire son « night night » avec la médaille d’or c’est méchant. pic.twitter.com/OkKqSeVgiw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 11, 2024

Candidat # 11 : Joel Embiid se joue des sifflets français

Joel Embiid avait un temps annoncé vouloir disputer les JO avant de finalement se raviser et de décider de jouer pour Team USA. Cette décision, pourtant contestée à l’époque où JoJo voulait porter le maillot bleu, a beaucoup fait jaser dans l’Hexagone, et le pivot naturalisé Américain s’en est beaucoup amusé lors de chaque match et chaque échauffement, où il était copieusement hué et qu’il en redemandait. Embiid était prêt.

Joel Embiid qui redemande des sifflets… et les collègues qui s’y mettent 😭😭😭 pic.twitter.com/onvPaV6FkZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Sur le podium, Embiid n’a eu de cesse de narguer les fans français, bien aidé de ses collègues qui en ont rajouté une couche après la victoire. L’immeuble devient bien présent dans le crâne des Cainris, et Embiid, qui n’a pas sorti un grand tournoi, n’a pas voulu se faire petit et a également joué le jeu de la réponse à fond. C’est de bonne guerre !