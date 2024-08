Le moment est finalement arrivé : les JO Paris 2024 sont terminés. Après plus de deux semaines de folie, on va désormais retourner à une actualité sportive plus coutumière. Plus classique. Plus habituelle. La transition ne se fera peut-être pas facilement après tout ce que l’on a vécu, mais ça ne signifie pas pour autant qu’on ne vivra pas de moments de sport fous pendant les quatre ans qui nous séparent des prochaines olympiades.

🔴La vasque s’éteint quand Léon Marchand s’empare de la lampe de mineur qui contient la flamme.#CeremonieDecloture des JO Paris 2024 pic.twitter.com/41LCRFeadk

— Info France 2 (@infofrance2) August 11, 2024

Comment résumer cette quinzaine, quand on a l’impression qu’elle a commencé au mois de mai… Après toutes les vannes sur Twitter, le COJO remets les choses au clair avec une superbe cérémonie d’ouverture qui fait halluciner toute la planète. Puis très vite, tout s’enchaîne. L’exploit d’Antoine Dupont et des siens en rugby à 7, la gestuelle de taré de Yusuf Dikeç, l’Argentine sortie du tournoi de foot, les cinq travaux de Léon Marchand, Remco Evenepoel devant la Tour Eiffel, la poursuite de la dictature Riner, les services rageurs des frères Lebrun, le triplé du BMX, les premières frasques de Gabby Williams, puis Noah Lyles arrive en courant, Simone Biles continue d’écrire sa légende, Mondo Duplantis monte sur la Tour Eiffel, nos basketteurs 3×3 parviennent en Finale, nos volleyeurs la remportent et nos deux équipes de basket 5×5 font trembler Team USA jusqu’au dernier instant de ces Jeux olympiques.

🤯 Et le sort en décida ainsi : Teddy Riner désigné pour disputer le combat décisif de cette épique finale de l’épreuve par équipes !#Paris2024, c’est en intégralité sur Eurosport pic.twitter.com/XHp6dV6XWw

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2024

Bon… Et maintenant, c’est quoi la suite ?

La suite, ça sera les calendriers des franchises dévoilés, les rumeurs de signatures, les training camps de NBA, les vidéos de Ben Simmons qui rentre sept 3-points de suite. Puis 30 previews en 30 jours, les matchs de présaison, les premières conclusions hâtives, vous connaissez la chanson. Mais cette année, elle sera plus spéciale que d’habitude, pour nous Français en NBA. C’est l’année deux de Victor Wembanyama, qui devrait rimer avec All-NBA et stats dé dégénéré. Cette année, on va observer trois français draftés dans le top 6 de la Draft faire leurs débuts en NBA. On devrait assister au come-back d’un certain ours dansant, au jubilé d’un certain Nicolas, à deux matchs de NBA à Paris, et on ne mentionne même pas la quantité d’autres évènements à suivre qui ne concernent pas les Français. La saison 2024-2025, c’est aujourd’hui qu’elle commence, et ça va être formidable.

Merci aux JO Paris 2024 pour les souvenirs inoubliables. On va mettre un petit moment à se remettre de toutes ces émotions, mais promis on sera là en forme pour le début de la saison 2025, et on ne la suivra pas à moitié. Vive le sport, vive l’esprit olympique, et vivement 2028.