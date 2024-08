Les notes des JO de Paris 2024 : Léon, Teddy, Wemby et tous les autres, merci !

Ça y est, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont dans le rétroviseur. C’est l’heure de dresser le bilan des principaux protagonistes, Français ou non d’ailleurs, à travers un bulletin de notes spécial JO.

Lim Si-hyeon (9,5) : a réalisé un record du monde… qui n’a pas été filmé. L’archétype de la personne qui fait des trucs de fou seulement quand personne regarde.

Antoine Dupont (10) : c’est grâce à lui – en grande partie – que le rugby à 7 a eu autant de hype sur les premiers jours des JO. Le changement, c’est maintenant.

Séraphine Okemba (7) : plusieurs percées fulgurantes en rugby à 7. Malheureusement insuffisant pour choper le titre. Okemba Walker.

Pauline Ferrand-Prévot (10) : parce que personne n’aurait pensé s’ambiancer à ce point sur du VTT, merci PFP !

Léon Marchand (9,5) : un Marchand de rêves, tout simplement, Léon a éclaboussé les Jeux par sa vitesse et a fumé la concurrence. Même quand il ignore une petite fille, il trouve le moyen de se rattraper et de faire le Marchand de rêves. Vous voyez, ça ne s’invente pas

Florent Manaudou (9) : cinquièmes Jeux Olympiques, et toujours médaillé. On est tous pris de cours, le cours Florent.

Victor Wembanyama (224) : la relève de l’Equipe de France, peu importe le poste dont on parle. Notre Rolls Royce à tous, dommage qu’elle soit conduite de la même façon qu’une Clio 2.

Vincent Collet (2 puis 8) : au moment où personne ne l’attendait, il sort les ajustements qu’il faut. Passé de Mme Collet du CDI à Vince Carter en quelques jours.

Matthew Strazel (170) : 2×85, c’est aussi notre nombre de BPM à tous au moment de son shoot stratosphérique contre le Japon.

Guerschon Yabusele (23) : il a amplement gagné le droit de retapisser sa maison avec son poster sur LeBron James.

Gabby Williams (9,5) : comme le nombre de cm qui lui ont empêché d’arracher la prolongation en finale sur son dernier shoot. Elle a été touchée par la grâce de KD, malheureusement ce n’était pas comme elle aurait voulu. Gabby est immense.

Joel Embiid (4) : s’est fait abondamment siffler par le public français après sa volte-face à l’encontre des Bleus, a répondu par des provocations envers le public. C’est de bonne guerre, il faudra maintenant penser à le faire après les demi-finales de conférence.

Tyrese Haliburton (8) : parce qu’honnêtement, quelle était la probabilité pour qu’il soit en kif total sur les frères Lebrun ?

The Lebrun brothers are electric

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) July 29, 2024

Dwyane Wade (9) : venu sur Lille pour manger son KFC tranquille et signer le bouquin “Les Heatles” de Nicolas Meichel, D-Wade a vécu sa meilleure vie en France pendant cette quinzaine à checker LeBron à chaque fin de match. Elle était peut-être parfaite pour lui, mais nous on met 9 pour venger Aaron Gordon.

Rudy Fernandez (3) : on respecte le sportif comme il se doit, mais le voir quitter les Jeux Olympiques et prendre sa retraite par la petite porte reste tout de même un petit plaisir coupable.

Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer (10) : assurées d’avoir une médaille, il fallait juste départager qui aurait quel métal. Deux sœurs qui s’embrouillent pour savoir qui aura la dernière part de gâteau.

Romane Dicko (7,5) : elle était forcément déçue de n’avoir pas ramené le plus beau des métaux en individuel, mais Romane a quand même plus qu’assuré (et nous bat tous à la bagarre, ne l’oubliez pas). Une championne qui reviendra.

Teddy Riner (10) : on met forcément 10 parce qu’on a peur de mettre une note plus basse et d’en subir les conséquences. Teddy Riner est tout simplement le GOAT de son sport, le colosse est au top pour sa cinquième participation aux JO. Il a fait de son sport une véritable dictature.

Baptiste Addis (10) : un archer bien meilleur que Jamal Murray sur ces olympiades, no Jokic, no problem pour notre Frenchy.

Simone Biles (9,99) : juste parce que personne n’est parfait. Simone Biles est la plus grande gymnaste de l’histoire, mais elle est aussi humaine, et n’a pas raflé toutes les médailles d’or. En voiture Simone, c’est moi qui conduis, c’est toi sur le podium.

Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu (123) : t’es pas content ? Triplé.

Jules Rambaut (100) : a réussi à mettre le basket 3×3 et la coupe mulet à la mode, c’est très fort. T’es immense Jules.

Lucas Dussoulier (9) : notre soulier d’or à nous. T’es immense Lucas.

Timothé Vergiat (9) : très très clutch, il a planté pas mal de coups de poignard pour permettre aux Bleus d’arriver là où ils sont allés. Timothé Vergara. T’es immense Timothé.

Franck Seguela (9) : a posé des classiques et a fait la chanson à ses adversaires. C’est pas Franck Seguel’Hair c’est Franck Singuila. T’es immense aussi Franck.

Worthy De Jong (5) : on ne met que 5 parce qu’on est des rageux, son shoot de zinzin qui vient climatiser la Concorde et offrir l’or aux Pays-Bas nous a presque autant énervés que sa coiffure. Bravo, enfoiré.

Lisa Barbelin (8,5) : sur ces JO, la meilleure célébration de la flèche n’est pas celle de Jamal Murray, mais celle de Lisa Barbelin, sachez-le.

Cassandre Beaugrand (10) : la reine dans trois disciplines en une, parce que jamais deux sans trois ?

Félix Lebrun (17) : le petit frère a ramené le bronze pour venger son grand frère éliminé plus tôt. Pourtant, Alexis avait voulu anéantir son petit bro quelques mois plus tôt après sa victoire contre son cadet. Ayez un petit frère comme Félix dans vos vies.

Alexis Lebrun (16) : il est tout simplement tombé sur plus fort que lui, mais nul doute qu’il parviendra à se dépasser pour oublier cet échec. Un point de moins que son frère, même si l’avenir est radieux.

Fan Zhendong (9) : s’est même permis un “calma” face à Alexis Lebrun, après avoir posé la clim à Paris. Fan Zhendong est un antagoniste.

Noah Lyles (9,79) : Olympic champion of WHAT ? Bah du 100m, tout simplement. Noah Lyles est l’homme le plus rapide de la planète et a également fait supprimer pas mal de brouillons aux patriotes américains.

Oblique Seville (0,12) : soit le temps qui le sépare de Noah Lyles en finale du 100m, après sa provocation en demi. Il n’a pas assumé, mais Perpendiculaire Barcelone n’aurait probablement pas fait mieux.

Antoine Griezmann (0 à 100 en 2 secondes 3) : toujours le premier sur l’info quand il s’agit d’annoncer les médailles françaises, Toinou est beaucoup trop vif. Le Woj de ces Jeux Olympiques.

Snoop Dogg (28) : il se prépare tranquillement pour les Jeux Olympiques de 2028, chez lui, à Los Angeles. Pour l’instant, il vit sa meilleure vie dans la capitale, et nous on veut le garder. Alors qu’est-ce qu’on attend ? La prochaine dinguerie de sa part, rien de plus.

Katie Ledecky (10) : la plus grande légende de son sport et on n’en parle clairement pas assez. Katie Abdul-Jabbar.

Yusuf Dikec (10) : parce qu’un individu qui tire au pistolet avec une main dans la poche est forcément quelqu’un de dangereux. Niko Bellic n’a qu’à bien se tenir.

Anthony Ammirati (6) : a échoué au saut à la perche à cause de son service 3 pièces. On n’arrive pas à savoir s’il a perdu ou gagné.

Nana Taboulet (3) : 3 chutes, 3 raisons de plus de vanner son blase, en même temps, Tom Tom Coleslaw n’aurait pas fait mieux.

Dika Mem (5) : un énorme but mais une Gérard Smith juste après, il est passé par toutes les émotions lors du quart et a assumé ses responsabilités. Grand bonhomme.

Vincent Gérard (5) : étincelant aux buts, il a permis aux Bleus du hand de rêver et a sorti des arrêts de fou. Le Gérard d’or, clairement.

Earvin Ngapeth (8) : nommé ainsi en hommage à Magic Johnson, il a effectivement fait des merveilles au volley. On attend maintenant sa murge de l’espace avec les basketteurs, comme en 2021.

Trévor Clévenot (9) : on n’a pas connu de Trévor aussi méchant depuis GTA V.

Miljaín López (10) : ce lutteur cubain de 42 ans en est à cinq participations aux JO et 5 médailles d’or, le LeBron James de son sport.

Alexandre Lacazette et Edose Ibadin (10) : tant qu’on ne les aura pas vus dans une même pièce, on pensera toujours qu’ils sont une seule et même personne.

Est-ce que quelqu’un a déjà vu @LacazetteAlex et l’athlète nigérian @EIbadin en même temps, au même endroit ?

Les Jeux Olympiques de #Paris2024, c’est en intégralité sur Eurosport https://t.co/fVnitZudwV pic.twitter.com/kUqUokHM0u

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 9, 2024

La RATP (4) : comme le prix du ticket, tout simplement.

La Seine (4) : Seine Saint Denis Style ? En tout cas, hommage aux nageurs et nageuses qui ont dû voir des dingueries à l’aide de leurs lunettes.

Phryges (2) : parce qu’elle est sympa cette mascotte, mais elle ressemble à un Tampax usagé.

Le bob Décathlon (150) : c’est aussi le prix auquel il est vendu sur Vinted.

La vasque olympique (1000) : autre chose à rajouter ?