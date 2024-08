Retour sur le money time de Stephen Curry à la loupe et en images. Le Chef nous a fait bien mal en finale des JO, un assassin souriant.. comme toujours.

3 minutes à jouer, Victor Wembanyama vient de ramener la France à 3 petits points de Team USA sur une claquette dunk. Le suspense vient d’être relancé. Et si les Bleus le faisaient après tout ?

Moment choisi par Stephen Curry pour nous couler. Alors qu’il venait de perdre deux ballons bêtement, le meneur américain a sanctionné la défense française à coups de 3-points. 4 exactement, en seulement 3 minutes, faisant danser successivement Guerschon Yabusele, Nico Batum avant de planter le dagger pour tuer le match sur la tête d’Evan Fournier et Nicolas Batum s’il vous plait ! On le sait, quand Steph chauffe comme ça, il n’y a plus d’idée de distance, de main devant son visage ou quoi. Le cercle fait la taille d’une piscine et le Chef ne se prive pas pour y faire un plouf.

De quoi passer de 12 à 24 points sur une fin de money time, alors que la rencontre semblait prête à tourner en faveur de nos Bleus.

On rappelle qui était le joueur le plus clutch de l’année en NBA cette saison ? C’est bien Steph Curry et il nous a fait mal ce soir. Seulement deux bons matchs dans ce tournoi pour le Chef mais au parfait moment. Le premier pour finir les Serbes en demi, l’autre pour tuer le match en finale.

Kevin Durant porte peut-être le surnom de faucheur mais c’est bien Stephen Curry qui a planté le dernier clou du cercueil des tricolores ce soir.

#Paris2024 | Steph Curry l’assassin 🤯

Le meneur vient d’inscrire 3 tirs à 3 points dans la fin de match pour climatiser Bercy !

— francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

#Paris2024 | Steph Curry met fin aux débats 😱

Le meneur des Warriors enchaîne un nouveau shoot invraisemblable pour offrir l’or aux USA 🇺🇸

— francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024