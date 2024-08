Stephen Curry a brisé les rêves des Bleus : 24 points à 8/12 à 3-points !

Team USA est champion olympique !! Une victoire arrachée grâce au talent hors norme d’un certain Stephen Curry, qui a livré un money time tout simplement énorme pour offrir l’or à son pays.

Quel match bon sang ! Si on nous avait dit que Stephen Curry allait nous faire mal avant la rencontre, on l’aurait sans doute cru, mais de cette façon ? Ah c’est violent. Le Chef a vraiment livré un match à deux vitesses. Dans un premier temps, il a pas mal vendangé, avec plusieurs pertes de balle qui ont couté cher aux siens.

Et puis vient ce money time, où Team USA voit la France revenir fort dans le rétro. Et là le Chef, l’artiste, sortit du bois. Une avalanche de 3-points pour calmer tout retour des Français, une ultime banderille sur la tête de deux défenseurs, la célébration qui va avec. Stephen Curry a livré un dernier quart-temps de GRAND MALADE, avec 4 tirs à longue distance dans les 3 dernières minutes ! Le héros côté Team USA, et le briseur de rêves des Bleus.

La feuille de match du chouchou des Warriors ? 24 points à 8/12 à 3-points, un nouveau coup de chaud qui suit celui face à la Serbie en demi-finale.

On le croyait éteint, pas dans le rythme, moins dangereux que prévu, mais ce genre de joueur passe de l’allumette au brasier en quelques instants et il l’a encore prouvé. Monstrueux Steph, qui va donc aller chercher cette médaille d’or qui manquait à son palmarès.

Après la rencontre, Steve Kerr, sélectionneur de Team USA qui est aussi son entraineur aux Warriors, l’a encensé à juste titre.

🚨Steve Kerr à propos de ce qui a fait la différence ! (Via Eurosport) 🚨

“Je crois que c’est Steph. Sa fin de match était juste incroyable. Il l’a déjà fait par le passé mais on ne s’en lasse pas. Mais c’est aussi une victoire collective de tous les gars.” pic.twitter.com/IoHtkFpDzD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024